iTEG NetEvent: a Lecce una giornata di reti, connessioni e futuro condiviso

LECCE – Nel cuore del barocco leccese, lo storico Palazzo Scarciglia si prepara ad accogliere iTEG NetEvent, la grande giornata dedicata al networking, agli incontri B2B e alla costruzione di nuove connessioni tra imprese, professionisti e reti territoriali. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio, dalle 10 alle 20, in una cornice che unirà relazioni umane, innovazione e visione condivisa del futuro della Puglia e dell’intero comparto.

Progetto di TEGing, iTEG NetEvent è una special edition di iTEG che rappresenta un’opportunità concreta per creare nuove sinergie, favorire collaborazioni strategiche e valorizzare le esperienze di aziende, professionisti e organizzazioni che in questi anni hanno contribuito alla crescita della community.

La giornata si aprirà dalle 10 alle 13 con incontri B2B strutturati, pensati per favorire nuovi scambi professionali e occasioni di sviluppo condiviso. Gli incontri sono prenotabili. Parallelamente, dalle 11 alle 13, spazio a “Trame di Territorio”, il format originale dedicato a storytelling, networking e team building che mette al centro la capacità delle imprese di raccontare in modo autentico, chiaro e memorabile la propria identità e il valore che generano. “Trame di Territorio” nasce dalla consapevolezza che oggi non basta avere valore: bisogna saperlo comunicare con efficacia. Il format è rivolto alle realtà che operano nel mondo dell’accoglienza, delle esperienze, della promozione e della valorizzazione dei luoghi, con l’obiettivo di trasformare il networking in un’occasione concreta di confronto e racconto.

Dalle 10 alle 16 sarà aperta al pubblico la Mostra “Un percorso di reti dal 2020 ad oggi” presso la chiesa di Santa Elisabetta, annessa a Palazzo Scarciglia, dove un referente sarà a disposizione per informare e affiliare. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, poi, riprenderanno gli incontri B2B tra aziende, reti e partner strategici.

Alle 18 la presentazione di “TEGing & iTEG: dal 2020 al futuro”. Si presenteranno i progetti realizzati e da realizzare, gli obiettivi raggiunti, le reti e il futuro con una grande novità. A seguire, un brindisi finale celebrerà il futuro delle reti, delle collaborazioni e delle nuove opportunità che nasceranno da questo percorso condiviso.

Main Partner dell’evento è BCC San Marzano, realtà che da settant’anni unisce l’attività di intermediazione creditizia alla vocazione sociale e territoriale. La banca ha scelto di sostenere iTEG NetEvent condividendone i valori fondati sulla sulla crescita del territorio, sull’innovazione responsabile e sullo sviluppo sostenibile.

Tra i partner e le realtà presenti figurano inoltre CONFEPI, Laica, Soccorso Bollette, Mqallestimenti, Catamo Catering, Engel & Völkers, CIA Puglia, OKComputer, TALEORMADE e numerose altre realtà del panorama imprenditoriale e professionale.

Per partecipare è possibile richiedere un invito scrivendo a commerciale@teging.it, specificando eventualmente il partner con cui si desidera fissare un incontro B2B. I giornalisti possono invece accreditarsi scrivendo a ufficiostampa@teging.it.

“Insieme, prepariamo il futuro della Puglia e Ri-Disegnamo il Turismo EnoGastronomico Italiano”: è questo il messaggio che accompagnerà iTEG NetEvent, una giornata nata per mettere al centro il valore delle relazioni, delle idee e delle connessioni capaci di generare crescita reale e duratura.