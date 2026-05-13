Botte alla moglie se usciva di sera o salutava qualcuno alla sua presenza: a processo marito-padrone

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Non consentiva alla moglie di uscire da casa di sera. Si dimostrava irascibile se qualcuno la salutava quando lui le stava affianco. E non accettava, a distanza di anni, che la donna avesse avuto una relazione sentimentale con un altro ragazzo prima del matrimonio. E, in casa, era violento. Spesso. Calci, pugni, schiaffi. Ma dopo la denuncia della donna, è stato dapprima allontanato da casa e, ora, è anche finito sotto processo così come disposto dalla giudice Valeria Fedele.

Sul banco degli imputati, dal prossimo 14 luglio dinanzi al giudice monocratico, dovrà comparire un 42enne residente a Corigliano d’Otranto, per una sequela di episodi di violenza iniziati nel 2016 e andati avanti fino al 26 novembre 2024 quando l’uomo è stato allontanato da casa sulla scorta di un provvedimento del Tribunale civile.

In denuncia, la malcapitata ha ricostruito i vari episodi poi confluiti in un fascicolo d’inchiesta coordinato dalla pm Rosaria Petrolo: sbattuta contro la porta e tenuta appesa per diversi secondi per gelosia legata a presunte amicizie della donna con altre persone; presa per i capelli e scaraventata sul letto nonostante tra le braccia avesse il figlio di appena 1 anno; colpita, in un’altra occasione, con un piatto di creta. L’indagine, però, ha svelato anche altri abusi di natura sessuale: perché l’uomo avrebbe obbligato la moglie a intrattenere rapporti sessuali accusandola di aver fatto sesso con chiunque per umiliarla.

Il livello delle violenze si sarebbe ulteriormente alzato dopo la denuncia della donna sfociata nell’allontanamento da casa del marito. L’uomo, a più riprese, l’avrebbe minacciato dicendole che l’avrebbe uccisa e che le avrebbe messo fuoco alla casa coniugale se, a seguito della separazione, l’immobile fosse rimasto nella sua disponibilità trattenendo per sé in via esclusiva la carta bancomat e pretendendo la gestione esclusiva delle risorse familiari.

Il 42enne dovrà difendersi anche dall’accusa di non aver corrisposto la somma di 400 euro per il mantenimento dei figli minori e di 250 euro per la moglie, obblighi imposti da una sentenza del tribunale di Lecce, il 26 novembre 2024. L’imputato è difeso dall’avvocato Luca Puce mentre la donna si è costituita parte civile con l’avvocato Mauro Donno chiedendo 100.000 euro.