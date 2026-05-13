Pd Lecce, Russo: “preoccupante clima di tensione in Sgm”

Intervento di Romeo Russo, segretario cittadino del Partito Democratico di Lecce

“Il Partito Democratico di Lecce esprime forte preoccupazione per il clima di crescente tensione che si sta registrando all’interno di SGM S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Lecce e chiamata a garantire un servizio pubblico essenziale per la città.

Le recenti prese di posizione delle Organizzazioni Sindacali, ed in particolare della UILTRASPORTI Lecce, attraverso il segretario territoriale Francesco Demarindis, e dei COBAS Trasporti, per voce del segretario provinciale Giuseppe Mancarella e del coordinatore provinciale trasporti Vito Baglivi, delineano un quadro che non può e non deve essere sottovalutato dall’Amministrazione comunale.

Dalle denunce avanzate emergono criticità rilevanti che riguardano le condizioni di lavoro del personale, l’organizzazione dei turni, il mancato aggiornamento della contrattazione aziendale, il ritardo nella definizione del Premio di Risultato, l’assenza di criteri trasparenti nelle progressioni di carriera, nonché un deterioramento delle relazioni sindacali che rischia di compromettere il necessario clima di confronto e collaborazione all’interno dell’azienda.

Particolarmente preoccupanti appaiono inoltre le contestazioni relative alla gestione delle procedure di raffreddamento e conciliazione e le accuse di marginalizzazione di alcune organizzazioni sindacali, in un contesto nel quale dovrebbe invece prevalere il massimo rispetto del pluralismo sindacale, della rappresentatività e del confronto democratico.

Riteniamo che, in una società a totale partecipazione pubblica come SGM, non possa affermarsi una logica di chiusura rispetto al ruolo delle Organizzazioni Sindacali né possa essere considerato improprio il coinvolgimento del Comune di Lecce quale socio unico e soggetto titolare delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Per questa ragione chiediamo alla Sindaca , all’Assessore competente e all’intera Amministrazione comunale di ascoltare con attenzione le rappresentanze dei lavoratori, convocando con urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga tutte le Organizzazioni Sindacali interessate, al fine di affrontare concretamente le problematiche evidenziate.

Occorre ripristinare condizioni di corrette relazioni industriali, garantire un confronto serio e non meramente formale, verificare puntualmente le criticità denunciate e porre in essere tutte le iniziative necessarie per dare risposte ai lavoratori e tutelare la qualità del servizio pubblico offerto ai cittadini.

Il Partito Democratico di Lecce ritiene che il trasporto pubblico locale rappresenti un presidio fondamentale per la vita della città e che proprio per questo sia indispensabile valorizzare il lavoro degli operatori, assicurare trasparenza gestionale e ricostruire un clima di fiducia e rispetto reciproco tra azienda e rappresentanze sindacali.

In presenza di uno stato di agitazione crescente e di uno sciopero già proclamato, il silenzio o l’inerzia delle istituzioni rischierebbero soltanto di aggravare ulteriormente il conflitto.

Come Partito Democratico continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, auspicando che il Comune di Lecce eserciti pienamente il proprio ruolo di indirizzo e garanzia nell’interesse dei lavoratori, dell’azienda e dell’intera comunità cittadina”.