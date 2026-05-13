Rapine ed estorsioni, a distanza di anni verdetto di primo grado: quattro assoluzioni e una sola condanna

GALATONE – Si chiude con una condanna e quattro assoluzioni un rivolo del processo principale che ha fatto luce su un giro di presunte associazioni a delinquere con epicentro tra Galatone, Alezio e Gallipoli. In questo residuo filone processuale, gli imputati erano tutti di Galatone. I giudici in composizione collegiale (Presidente Fabrizio Malagnino) hanno condannato a 5 anni di reclusione il 40enne Alessandro Loiola, ritenuto responsabile di un solo episodio estorsivo ai danni di un imprenditore del settore dei videogiochi.

Sentenza assolutoria per tutti gli altri: Marco Caracciolo, 40enne, così come aveva invocato il sostituto procuratore Massimiliano Carducci, ritenuto dagli inquirenti il presunto regista di un assalto ai danni di un ristorante a Galatone, episodio risalente al 2 marzo 2013 e per altri due galatonesi, gli autori secondo le trame investigative: Cosimo Marra, 37enne, e Giuseppe Delle Donne, 28enne, (richiesta per il primo di 8 anni e 6 mesi e di 9 anni e 6 mesi per il secondo).

Tra gli addebiti veniva contestata anche la rapina, nel febbraio 2013, all’Ip: assalto compiuto con un passamontagna sul volto e pistola in pugno, e che fruttò 350 euro. La fuga, infine, a bordo di una Seat Marbella rapinata a un soggetto a cui venne portata via anche una collana.

Stesso verdetto emesso per Sebastiano Zambonini, 40enne, (7 anni e 6 mesi la richiesta) accusato di un’altra rapina ai danni della “Q8” di Galatone; Nell’inchiesta, inizialmente, compariva una trentina di persone per la gran parte la vicenda giudiziaria si è chiusa con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Per conoscere il deposito delle motivazioni, gli avvocati Maurizio My, Cosimo Perrone, Roberto De Mitri e Massimiliano Pinca, dovranno attendere i prossimi 90 giorni.