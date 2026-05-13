Piazza San Michele, nuovo stop e rischio rescissione: i moderati del centrosinistra chiedono “una gestione più efficiente”

LECCE – Nuova frenata per il cantiere di Piazza San Michele Arcangelo, uno degli interventi simbolo della rigenerazione urbana pensato anche per contrastare le isole di calore in città. Dopo l’ultimo sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, infatti, sarebbe emerso che i lavori risultano completati appena al 30 per cento, un dato che spinge Palazzo Carafa verso la procedura di risoluzione contrattuale con la ditta incaricata. A puntare il dito contro l’amministrazione Poli Bortone sono i cinque consiglieri moderati del centrosinistra Antonio De Matteis, Christian Gnoni, Giovanni Occhineri, Marco De Matteis e Andrea Fiore, che parlano apertamente di una situazione “grave” e di ritardi ormai diventati insostenibili per i residenti della zona. “Oggi, nel corso dell’ennesima seduta della Commissione Controllo convocata per fare chiarezza sullo stato dei lavori di Piazza San Michele Arcangelo, abbiamo appreso informalmente dal dirigente del settore che gli uffici hanno avviato la procedura di risoluzione contrattuale con la ditta incaricata”, scrivono i consiglieri in una nota congiunta.

Nel mirino finiscono soprattutto le rassicurazioni fornite nei mesi scorsi sul completamento dell’opera. “Una notizia grave, soprattutto alla luce delle rassicurazioni ricevute nelle precedenti commissioni, durante le quali era stato garantito che i lavori si sarebbero conclusi entro il 30 aprile, seppur con notevole ritardo e grazie a una proroga concessa dall’Amministrazione”, sottolineano gli esponenti di minoranza. Secondo i consiglieri, il problema non riguarda soltanto il mancato rispetto del cronoprogramma, ma anche le ricadute concrete sul quartiere e sui cittadini costretti da mesi a convivere con il cantiere aperto. “Riteniamo inaccettabile che il mancato rispetto delle tempistiche venga accertato soltanto dopo la scadenza prevista per l’ultimazione dell’opera. Ancora più preoccupante è però la conseguenza concreta di questa situazione: l’ulteriore allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori”. Un attacco politico diretto all’attuale governo cittadino, accusato di non essere riuscito a gestire in maniera efficace uno dei cantieri più attesi della città. “Nonostante le nostre continue sollecitazioni, le numerose commissioni svolte e le legittime proteste dei cittadini, Piazza San Michele Arcangelo resterà ancora a lungo incompleta”, scrivono ancora i cinque consiglieri, evidenziando come i residenti continueranno a subire “tutti i disagi” senza poter usufruire della nuova piazza e dei benefici ambientali promessi dal progetto. Nel finale del comunicato arriva anche l’appello all’amministrazione comunale: “Continueremo a chiedere con forza all’attuale governo cittadino una gestione più efficiente dei cantieri pubblici e un maggiore rispetto delle tempistiche di realizzazione delle opere. Rispetto per i cittadini. Siamo infatti convinti che le proposte nell’interesse della comunità non abbiano colore politico, ma debbano avere come unico obiettivo il bene comune”.