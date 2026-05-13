Intervento di soccorso alla Grotta della Macchia: in azione anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco

OTRANTO (Lecce) – Intervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio a Otranto, nella zona della Grotta della Macchia, dove una persona ha avuto bisogno di assistenza in un’area particolarmente difficile da raggiungere.
Secondo le prime informazioni, sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco con il supporto di un elicottero, impiegato per consentire il recupero in sicurezza.
Una volta recuperata, la persona soccorsa è stata affidata al personale sanitario per le cure necessarie. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni né sulla dinamica dell’accaduto.
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