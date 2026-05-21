Carmiano, al via la rassegna “Ogni libro è una creatura viva”: tre appuntamenti da non perdere per il Maggio dei Libri 2026

Un mese di cultura e di parole a Carmiano. Dopo l’anteprima di domenica 17 maggio, quando la Biblioteca Comunale “Salvatore Paolo” ha ospitato la presentazione di “Asdrubale e Ciro – Due fratelli a cavallo della vita” di Federico Tornese, prende ufficialmente il via questa sera la rassegna “Ogni libro è una creatura viva”, con cui il Comune di Carmiano aderisce al maggio dei Libri 2026, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura.

Tre gli appuntamenti in programma, tutti ad ingresso libero e ospitati presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Paolo” in Piazza del Tempo, con il supporto dei ragazzi del Servizio Civile Universale. “Questa rassegna non è solo una vetrina, ma un laboratorio vivo. Attraverso la condivisione di saperi, trasformiamo la tradizione in una risorsa per il futuro, promuovendo il benessere della nostra comunità e rendendo il nostro territorio un luogo di incontro, innovazione e accoglienza”– ha dichiarato l’assessore alla Cultura Stefania Scatigna.

Si parte questa sera, giovedì 21 maggio alle 19:00, con la presentazione di “Quando Meno Diventa Più”, la testimonianza intensa e straordinaria di Davide Minerva, in arte DAVE7: un percorso di vita segnato fin dalla nascita da una disabilità motoria e trasformato, grazie all’amore per lo sport e la musica, in una storia di forza e riscatto.

Venerdì 22 maggio, alle 17:00, sarà la volta dei più piccoli: con “Mi leggi una storia?”, la compagnia Astragali Teatro animerà un pomeriggio di lettura condivisa per i bambini dai 3 ai 6 anni di Carmiano e Magliano, nell’ambito del programma nazionale “Nati per Leggere”. Chiuderà la rassegna mercoledì 27 maggio alle 19:00, con Claudio Penna e il suo “Tu sei musica”: un romanzo ambientato tra le strade barocche di Lecce e il suo Conservatorio, che intreccia arte e scienza attraverso la storia d’amore tra la giovane pianista Leida e il brillante informatico Evan.

Il sindaco Giovanni Erroi coglie l’occasione per una riflessione più ampia sul valore del libro nella società contemporanea: “In un’epoca in cui i social e le distrazioni mediatiche hanno preso sempre più spazio nelle nostre vite, il libro resta un’alternativa più ricca e duratura. Arricchisce chi lo legge, lascia un segno, stimola il pensiero. Per questo crediamo sia importante continuare a promuovere la lettura, non solo nel mese di maggio, ma come abitudine quotidiana. Carmiano e Magliano hanno dimostrato di amare la cultura, e questi appuntamenti ne sono la conferma più bella”.