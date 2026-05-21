Sanità, Gruppo Pd: “Il centrodestra scopre oggi le piazze: troppo tardi e troppa ipocrisia”

“Adesso scoprono le piazze. Adesso il centrodestra pugliese organizza flash mob, conferenze stampa e manifestazioni. Adesso si indignano. Adesso gridano allo scandalo. E dov’erano mentre i pugliesi scendevano in strada contro il definanziamento della sanità pubblica nazionale? Dov’erano mentre medici, infermieri, sindacati e cittadini denunciavano carenza di personale e un sistema sanitario lasciato sempre più solo?”

Così il Gruppo Pd a seguito della nota dei capigruppo dei partiti di centrodestra con cui si annuncia il flash mob contro le misure disposte dal governo regionale per ripianare il disavanzo sanitario.

“Dov’erano – proseguono – quando a Bari centinaia di cittadini, studenti, associazioni e lavoratori manifestavano contro una riforma dell’autonomia differenziata che rischia di spaccare l’Italia e colpire proprio il Sud e i servizi essenziali come sanità e scuola? In quella piazza c’erano sindacati, amministratori, cittadini comuni. Dov’erano quando studenti, associazioni, volontariato e reti civiche riempivano le piazze pugliesi chiedendo pace, cessate il fuoco e diritti umani per Gaza? A Bari, Lecce e in tutta la Puglia sono scesi in strada migliaia di giovani, lavoratori e associazioni pacifiste. Ma da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia nessuna mobilitazione, nessuna indignazione, nessuna presenza. La verità è che il centrodestra si muove soltanto quando pensa di poter speculare politicamente sulla rabbia dei cittadini e la cosa più grave è che lo fa usando la sanità pubblica come clava propagandistica. Loro lo sanno perfettamente che davanti a un disavanzo sanitario esistono solo due strade: trovare le risorse necessarie oppure tagliare servizi, reparti, assistenza, personale e prestazioni. Non esiste una terza via magica, non esiste la propaganda che cura i cittadini, non esiste il populismo che paga medici, pronto soccorso e cure oncologiche”.

“Fingono di non sapere, fingono che basti un flash mob per risolvere problemi strutturali, fingono che governare significhi urlare slogan davanti alle telecamere – concludono. Noi non prenderemo mai in giro i cittadini pugliesi, abbiamo scelto la strada più difficile, quella della responsabilità, perché tra la propaganda e la difesa della sanità pubblica noi scegliamo la sanità pubblica. Chi oggi soffia sul fuoco della rabbia senza dire la verità ai cittadini dovrebbe vergognarsi. Vergognarsi per il silenzio tenuto in tutte le battaglie sociali di questi anni, per l’ipocrisia di chi scopre la piazza solo quando c’è da fare campagna politica. La Puglia non ha bisogno di comparse in cerca di telecamere. La Puglia ha bisogno di persone che si assumano il peso delle decisioni difficili per garantire il diritto alla salute di tutti”.