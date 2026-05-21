A fuoco il bar dell’ospedale, indagano i carabinieri per individuare i responsabili

Casarano (Lecce) – Fiamme, all’alba di oggi, all’interno dell’ospedale “Ferrari” di Casarano. Intorno alle 5,30, infatti, un incendio ha interessato il bar, posto proprio all’ingresso del nosocomio.

E ci sarebbero pochi dubbi sull’origine dolosa del rogo, perché ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile il locale, prima di appiccare il fuoco. Sul posto, tra l’altro, è stata trovata una bottiglia contenente vistose tracce della sostanza.

Oltre ai danni materiali alla struttura, fortunatamente, non ci sono state conseguenze per le persone che ogni giorno frequentano l’ospedale.

A intervenire per primo, per spegnere le fiamme con un estintore è stato il gestore del bar, al momento del suo arrivo per aprire l’attività.

Scattato l’allarme, poco dopo, sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza l’intera struttura.

Poi sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Casarano per i rilievi del caso e per avviare le indagini che possano far risalire ai responsabili del rogo. Da questo punto di vista un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini di telecamere di videosorveglianza installate nella zona.