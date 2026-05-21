Corigliano, il candidato sindaco Andrea Coccioli rilancia la sfida del cambiamento: “Programma scritto con i cittadini”

Dal castello alla tutela dell’acqua di falda, passando per decoro urbano, sport e sostegno agli agricoltori: il candidato sindaco della lista “Per Corigliano” rilancia il programma davanti ai cittadini e attacca chi “ha tradito il mandato popolare”

CORIGLIANO D’OTRANTO – Andrea Coccioli, riparte dalla ferita politica di cinque anni fa e la trasforma nel cuore del suo comizio elettorale. In piazza, davanti ai cittadini di Corigliano d’Otranto, il candidato sindaco della lista numero 1 “Per Corigliano” ha scelto di aprire il suo intervento con il racconto di quella che definisce una “grande delusione”: aver contribuito all’elezione di un consigliere che, secondo lui, avrebbe poi tradito il mandato ricevuto dagli elettori.

“La città è stata orfana di una vera opposizione perché avevamo votato un consigliere che ha tradito un mandato popolare. Da quella lezione ho imparato cosa significa tradire la fiducia di una comunità e io non lo farò mai”, ha scandito dal palco, all’inizio di un comizio di fronte a una piazza gremita.

Coccioli ha poi rilanciato la richiesta di un confronto pubblico tra i candidati sindaci. “Troppo facile salire in piazza e fare un monologo scritto per gli altri. Il confronto sarebbe stata un’apertura per tutti voi, un’occasione per capire davvero le differenze tra i vari candidati”, ha detto, tornando anche a punzecchiare le altre due candidate.

Gran parte dell’intervento è stata però dedicata ai punti programmatici della lista “Per Corigliano”, costruiti – ha spiegato il candidato – attraverso tavoli tematici e incontri con cittadini e associazioni. “Non abbiamo scritto un documento a tavolino, dietro una scrivania, da chi pensa di sapere già tutto. Il nostro programma nasce dall’ascolto vero della comunità. Non promettiamo miracoli, ma impegno, trasparenza ed esserci”.

Tra le priorità indicate da Coccioli c’è la tutela dell’acqua di falda, definita “l’oro blu” di Corigliano. “Proponiamo la creazione di un museo dell’acqua perché tutti devono conoscere questa storia: un luogo di memoria, identità e consapevolezza ambientale per cittadini e visitatori. Proteggere l’acqua oggi significa proteggere il futuro di tutti domani”.

Altro capitolo centrale, il decoro urbano. “Serve una programmazione seria della pulizia del paese, non chiedere favori per ottenere interventi. Ci vogliono manutenzioni ordinarie e straordinarie sistematiche, mettendo fine alla logica dell’emergenza. Il verde è infrastruttura civile, luogo di socialità: se curiamo il verde curiamo noi stessi”.

Nel suo intervento, Coccioli ha rivendicato anche la volontà di valorizzare il castello coinvolgendo i cittadini. “Il castello è e sarà la casa dei coriglianesi, al servizio delle associazioni del territorio. Gli eventi devono espandersi nel centro storico”. E sulle polemiche relative ai soggetti che gestiscono il monumento è stato netto: “I partner del castello la Tari l’hanno pagata. Alimentare dubbi su chi lo gestisce non è informazione, ma diffamazione”.

Non è mancato un passaggio dedicato alla “Poponedda”, la meloncella simbolo della tradizione agricola locale, difesa da Coccioli come patrimonio identitario del paese. “Proporremo la denominazione d’origine per questo prodotto della nostra economia. Chi ride di questo non ha capito cosa significa essere comunità. Sono stati colpiti i nostri contadini, che tengono in piedi una parte dell’economia del paese”.

Sul fronte della progettazione urbanistica, il candidato sindaco ha annunciato la volontà di modificare il Piano urbanistico generale, ritenuto inefficace. “Chi possiede un terreno paga l’Imu ma rischia di aspettare anni per una lottizzazione. Chi non ha costruito non può essere tassato come se lo avesse già fatto. Il Pug non è stato al servizio dei cittadini né della crescita ordinata di Corigliano. Utilizzeremo tutte le leve possibili per cambiare davvero la città”.

Spazio anche ai temi della viabilità e del commercio, con la proposta di rimodulare la Ztl attraverso un sistema “flessibile e modulare”, calibrato sulle reali necessità e capace di non penalizzare residenti e commercianti. “Serve un confronto costante con cittadini e attività commerciali”.

Nel finale, Coccioli ha rilanciato la necessità di intercettare finanziamenti pubblici e bandi, prendendo come esempio altri Comuni del Salento. Tra gli interventi annunciati, la riqualificazione degli impianti sportivi. “Il circolo tennis non viene riqualificato dagli anni Ottanta. Il campo sportivo non può essere lasciato così: le gradinate oggi inagibili devono essere recuperate”.

Coccioli ha ribadito che il paese dev’essere anche a misura di bambino. Attenzione particolare è riservata alle fasce più vulnerabili: anziani e giovani avranno spazi e servizi adeguati, con un potenziamento delle strutture sportive. Sul fronte dei finanziamenti, la lista si impegna a recuperare le risorse PNRR e i fondi pubblici — regionali, nazionali e comunitari — che le amministrazioni precedenti non hanno saputo intercettare.

Uno degli aspetti più urgenti su cui intervenire è la progressiva scomparsa della memoria collettiva: un patrimonio immateriale fatto di esperienze, conoscenze pratiche, abilità manuali e memorie dei luoghi. “Immaginiamo un futuro in cui identità, cultura e sviluppo siano profondamente intrecciati – ha spiegato – Nell’ultimo comizio abbiamo parlato di programmi, di idee, di volontà di cambiare passo. Siamo pronti alla sfida del governare, attivando processi virtuosi di interlocuzione costante con imprenditori, commercianti, associazioni e cittadini, per riportare la nostra comunità al centro dell’azione amministrativa. Perché Corigliano non è uno sfondo su cui fare politica — è la ragione per cui la facciamo. Corigliano merita di più, e siamo pronti a dimostrarlo con i fatti”.