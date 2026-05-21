Cittadinanza benemerita al cardiologo Porcari: a 35 anni famoso in tutto il mondo. Riconoscimento a Fano, la sindaca si commuove

LECCE – Nel pomeriggio il Consiglio comunale leccese ha conferito la cittadinanza benemerita al cardiologo Aldo Stefano Porcari e all’avvocato Claudio Fano. Porcari a 35 anni è famoso in tutto il mondo. “È un giovane con 160 pubblicazioni- ha spiegato la sindaca Adriana Poli Bortone – Un altissimo professionista e un grande ricercatore. Le siamo grati tantissimo e le facciamo i migliori auguri con un sentimento di gratitudine”. Poi la riflessione sui giovani, che per realizzarsi devono espatriare: “Siamo noi che non abbiamo creato le condizioni perché i nostri giovani restino qui”. “Sono molto emozionato e ringrazio tutti per questo riconoscimento”, ha detto il cardiologo, che si è detto orgoglioso di ricevere un importante riconoscimento dalle mani dei propri cittadini.

La seconda cittadinanza benemerita è stata atriibuita all’avvocato Claudio Fano, sfuggito al rastrellamento del ghetto di Roma del ’43, il cui padre perdette il lavoro a causa delle leggi razziali. Si tratta di un ebreo radicato a Lecce, che è testimone vivente delle persecuzioni nei confronti degli ebrei. L’avvocato ha reso un ricco punto di riferimento il museo ebraico di Lecce. Commossa la sindaca Adriana Poli Bortone: “Sono emozionata, sono una donna sinceramente di destra e aborrisco tutto ciò che è discriminazione e tutto quello che ha caratterizzato i tragici ‘ismi’ del ‘900. Il conferimento della cittadinanza a lei è per me un onore e un’emozione. Siamo felici che lei collabori col nostro museo ebraico, che rappresenta una testimonianza di quello che non deve accadere mai più”. “La guerra e quello che è successo nel passato: è come un virus che ritorna – ha detto l’avvocato – Io ero destinato a non poter andare a scuola. Mia moglie era nipote di Franco Modigliani, premio Nobel dell’economia, che è dovuto scappare dall’Italia in America per le leggi razziali e tutti oggi sanno che grande peccato sia stato per questo Paese”. Poi il ringraziamento alla città: “Quello che ho potuto fare l’ho fatto grazie all’aiuto di tutta la popolazione leccese”.