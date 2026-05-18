La Tettoia Liberty rinasce: antisismica, restaurata e al centro del nuovo volto di Lecce

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LECCE – Dopo anni di polemiche, rinvii e interrogativi sul destino di uno dei simboli storici della città, la Tettoia Liberty si prepara a tornare protagonista. Entro luglio 2027 il manufatto ottocentesco che per decenni ha ospitato il mercato giornaliero accanto alle mura del Castello Carlo V ritroverà una nuova vita all’interno del centro polifunzionale dell’ex Caserma Massa. Ad annunciare l’accelerazione definitiva sull’intervento sono stati il sindaco Adriana Poli Bortone, il dirigente Puce e il soprintendente Antonio Zunno, intervenuti per chiarire una vicenda che negli ultimi mesi ha alimentato dubbi e scontri pubblici, soprattutto sul fronte del restauro e delle scelte architettoniche.

Il recupero della storica struttura sarà sostenuto anche attraverso un milione di euro proveniente dai ristori Snam, mentre ulteriori ottocentomila euro saranno destinati alla riqualificazione di Scipione Ammirato. La Tettoia, attualmente custodita all’interno del Campo Coni Luigi Montefusco, verrà restaurata a Terni da specialisti del settore prima della ricollocazione definitiva nella grande galleria del nuovo complesso dell’ex Massa. Dal Comune e dalla Soprintendenza è arrivata anche una precisazione netta: «Non manca alcun pezzo originale della struttura». Un chiarimento che arriva dopo le contestazioni sollevate dal geometra Filippo Montinari, che aveva parlato della scomparsa delle vecchie tegole e contestato le nuove soluzioni estetiche adottate per la copertura.

Proprio sul caso delle tegole si è consumato il momento più acceso del confronto pubblico. Montinari aveva espresso perplessità sulla scelta dei materiali, ritenuti poco coerenti con l’impianto Liberty originario. Critiche che hanno provocato la dura replica del soprintendente Antonio Zunno, deciso a difendere il progetto approvato dagli organi tecnici e dagli esperti del restauro. «Era materiale tagliente e abbiamo scelto altre tegole, più omogenee col contesto – ha dichiarato ai nostri microfoni- Non si possono mettere marsigliesi industriali pensando che siano più adeguate al Liberty, sarebbe un obbrobrio». Ma il cuore dell’intervento non riguarda soltanto l’estetica. Il progetto approvato introduce infatti un sofisticato sistema di consolidamento antisismico che cambierà radicalmente il modo in cui la struttura storica sosterrà il proprio peso.

Le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza hanno portato alla realizzazione di una vera e propria “protesi strutturale”: una nuova intelaiatura portante pensata per sorreggere capriate e copertura senza gravare sugli elementi originali. Le storiche colonne in ghisa saranno rinforzate internamente con tubolari in acciaio ad alto spessore, così da liberare il manufatto antico da ogni funzione statica diretta e preservarne l’integrità storica e materica. Anche le vecchie capriate verranno sostenute da nuove strutture parallele e da una rete di tiranti trasversali e obliqui studiati per garantire stabilità e sicurezza secondo le normative moderne. In sostanza, la Tettoia sarà conservata nella sua immagine storica ma protetta da un sistema invisibile di sostegno capace di renderla compatibile con le esigenze antisismiche contemporanee.

Nel progetto definitivo trova spazio anche un grande lucernario longitudinale in vetro sul colmo della copertura, pensato per illuminare naturalmente i circa 1800 metri quadrati dell’ambiente sottostante. L’area sarà collegata a un livello superiore attraverso scale mobili, mentre il nuovo spazio polifunzionale sorgerà sotto la grande copertura restaurata, trasformando la Tettoia in un elemento centrale della nuova configurazione urbana dell’ex Massa. Per Palazzo Carafa si tratta di un recupero simbolico e identitario destinato a ricucire memoria storica e rigenerazione urbana. E dopo anni di dibattiti, la vecchia struttura in ferro e ghisa si prepara finalmente a tornare visibile ai leccesi, con una veste nuova ma senza perdere il peso della sua storia.