“Coltivare legalità contro le agromafie” a Copertino per difendere il lavoro e il territorio

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C’è un luogo, nel cuore del Salento, dove un tempo il potere della criminalità organizzata lasciava il proprio segno e che oggi, invece, è diventato simbolo concreto di rinascita, impegno civile e cultura della legalità. È la Masseria “La Tenente” di Copertino, bene confiscato alla mafia nel 2014 e restituito alla collettività, che nella giornata di oggi ha ospitato il convegno “Le agromafie: cosa sono, dove sono, cosa fare”, nell’ambito della seconda edizione della “Settimana della Legalità – Coltivare legalità”.

Un titolo che racchiude un messaggio chiaro: la legalità, proprio come la terra, va seminata, custodita e fatta crescere insieme.

L’iniziativa, promossa dalla Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli e dalla Fondazione Fare Oggi, con la collaborazione del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, del NAS e del NOE ed il patrocinio del Comune di Copertino, ha rappresentato un importante momento di confronto sul fenomeno delle agromafie, sulle infiltrazioni criminali nel settore agricolo e agroalimentare e sulle forme di sfruttamento del lavoro, come il caporalato, che minacciano il tessuto economico e sociale del territorio.

A rendere ancora più significativo l’incontro è stata la presenza degli studenti dell’Istituto Tecnico e Professionale “Vittorio Bachelet” di Copertino, protagonisti attenti e partecipi di una giornata dedicata non solo all’analisi dei fenomeni criminali, ma soprattutto alla costruzione di una coscienza collettiva fondata sul rispetto delle regole, della dignità umana e del valore del lavoro onesto.

Nel corso del convegno si sono alternati autorevoli interventi istituzionali, religiosi e sociali che hanno evidenziato la necessità di fare rete contro ogni forma di illegalità. Monsignor Fernando Filograna, vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli, il Procuratore Generale della Repubblica di Lecce Ludovico Vaccaro, Don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, Costantino Carparelli, presidente di Coldiretti Lecce, e Ada Chirizzi, segretaria provinciale CISL, hanno offerto riflessioni e contributi sul valore della responsabilità condivisa nella tutela del territorio e dei diritti dei lavoratori.

Presenti anche numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Andrea Siazzu, il Comandante del Reparto Operativo, Tenente Colonnello Michele Carfora, il

Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, Colonnello Ortensia Fedeli, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Particolarmente toccante la testimonianza di Padre Sergio Ciriesi, direttore della Caritas Diocesana di Palermo e parroco della parrocchia di San Gaetano a Brancaccio, la stessa di don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993 e al quale è dedicata l’intera settimana della legalità. Le sue parole hanno ricordato ai giovani presenti che la lotta alla mafia non è soltanto repressione, ma soprattutto educazione, coraggio quotidiano e capacità di scegliere da che parte stare.

In questo percorso, il ruolo dell’Arma dei Carabinieri continua a essere quello di presidio di legalità e vicinanza alle comunità, accanto ai cittadini, alle scuole e alle istituzioni, nella convinzione che il contrasto alla criminalità organizzata passi anche attraverso la diffusione della cultura della legalità e della partecipazione consapevole.

La “Settimana della Legalità” proseguirà domani con le attività didattiche curate dal Nucleo Carabinieri Artificieri del comando provinciale Carabinieri di Lecce rivolte agli studenti delle scuole medie di Monteroni, Nardò e Gallipoli, mentre venerdì sera si terrà “Aperidialogo”, momento di confronto dedicato ai giovani sul tema della legalità.

Perché ogni bene restituito alla collettività, ogni studente coinvolto, ogni parola condivisa contro la mafia rappresentano un seme piantato nel futuro del territorio.