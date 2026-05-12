Da oggi torna regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli – Lecce

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha attivato i primi quattro chilometri di binario sulla nuova tratta Ripalta-Lesina in fase di raddoppio. I treni ora circolano su un nuovo tracciato che è sopraelevato rispetto alla linea storica e percorre il viadotto Ripalta, realizzato a 47 campate e lungo circa 1,2 chilometri.

Quest’attivazione costituisce una fase intermedia fondamentale per il completamento del raddoppio Ripalta – Lesina che si estende complessivamente per 6,8 chilometri e che verrà completato entro gennaio 2027.

Attraverso la realizzazione del viadotto Ripalta e di 27 tombini posti sotto il binario è stato dato un importante contributo alla sistemazione e alla mitigazione del rischio idraulico nelle aree della piana alluvionale del Fortore.

I lavori hanno visto coinvolti oltre 100 tecnici tra RFI, FS Engineering e le imprese appaltatrici.

L’investimento economico complessivo della tratta Ripalta – Lesina è di circa 106 milioni di euro, di cui 81 milioni finanziati con fondi PNRR.

Il progetto di raddoppio della tratta ferroviaria Termoli–Lesina che ammonta complessivamente a 700 milioni di euro è inserito tra le infrastrutture strategiche di interesse nazionale e tra le opere commissariate di RFI e riveste un ruolo fondamentale per il potenziamento della Direttrice Adriatica.