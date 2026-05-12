Abbandona un cucciolo di cane, individuato e denunciato dalle Guardie Zoofile Agriambiente Lecce

Gagliano del Capo (LECCE) – Individuato e denunciato per abbandono di animale.

L’episodio si è verificato a Gagliano del Capo dove, in seguito ad attività investigative circa l’abbandono di un cucciolo di cane avvenuto in una zona periferica del paese, le Guardie Zoofile Agriambiente –Lecce, sono intervenute e, dopo aver ascoltato diverse persone informate sui fatti, hanno identificato un uomo del posto, poi deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il cucciolo fortunatamente gode di ottima salute, ed è stato affidato alla custodia di un cittadino, il quale provvederà a prendersene cura.

“Importante è stata la rete di persone che si è costituita attorno al caso, prova questa che la sensibilità dei cittadini stia aumentando in quanto al benessere degli animali – spiegano i volontari – Fatto questo che porta noi Guardie Agriambiente Lecce a sentire sempre più viva la volontà di essere presenti, cercando attraverso la nostra opera di poter garantire alla giustizia chi commette reati ai danni di animali e dell’ambiente. Si sente spesso parlare di abbandono, ma raramente esistono prove di questo atto vergognoso. In questo caso, invece, il gesto è stato denunciato e testimonia la noncuranza e cattiveria con la quale gli animali, in questo caso un cucciolo di cane, troppo spesso vengono trattati”.

“Il fenomeno dell’abbandono è purtroppo un problema reale, ancora molto diffuso e questo nonostante gli sforzi di sensibilizzazione e di informazione che ci vedono coinvolti – dice il Coordinatore provinciale delle Guardie Zoofile Agriambiente Lecce, Toni Russo.

“Abbiamo condotto le indagini partendo da un post Facebook, – aggiunge il Vice Coordinatore Pierre Luigi Trovatello – fiduciosi di poter riuscire ad individuare il colpevole, e nel giro di poche ore è stato identificato e denunciato per quello che ricordiamo essere un reato, punito dall’articolo 727 del nostro codice penale”.