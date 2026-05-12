Melendugno mette il turbo al mercato: con Gaia Novello un colpo che profuma di azzurro e futuro

Non si ferma la corsa della Narconon Volley Melendugno, che spinge sull’acceleratore e mette a segno il quarto innesto di un roster sempre più ambizioso. La società biancorossonera annuncia con orgoglio l’arrivo di Gaia Novello, schiacciatrice veneta classe 2007, pronta a infiammare il pubblico salentino per la stagione 2026/2027.

Diciannove anni, ma con una carriera già impreziosita da titoli prestigiosi e palcoscenici di rilievo, Gaia rappresenta uno dei profili più brillanti dell’intero panorama pallavolistico nazionale. Il suo approdo nel Salento porta in dote un mix esplosivo di fisicità prorompente, tecnica cristallina e una mentalità vincente forgiata nei migliori vivai d’Italia.

Dall’Imoco alla Nazionale: un percorso da predestinata

Nata a Padova e alta 188 centimetri, Gaia inizia il suo percorso nel volley che conta con due stagioni in B2 dal 2021 al 2023 difendendo i colori della Synergy Volley Venezia. Sono gli anni della formazione, del rodaggio, dell’apprendimento quotidiano. Nel 2022 arriva il primo titolo nazionale: campionessa d’Italia Under 16. Un segnale preciso per chi sa leggere il talento.

Approda poi all’Imoco Volley San Donà, dove disputa due stagioni in Serie B1 mettendosi in mostra non solo per le doti offensive, ma anche per un’intelligenza tattica e una solidità in campo che hanno attirato l’attenzione di diversi club. È qui che conquista il titolo nazionale con la squadra Under 18, un altro tassello in un percorso che procede con la coerenza di chi ha le idee chiare.

Con la maglia della Nazionale italiana arriva la consacrazione internazionale: Campionessa d’Europa Under 17 nel 2023, poi i collegiali con la Nazionale Under 19 in vista degli Europei di Serbia e Croazia. Gaia è l’esempio di una generazione che sa sognare in grande senza temere la fatica. La sua energia e la sua dedizione sono le basi su cui è pronta a costruire il proprio futuro, diventando da subito una protagonista preziosa nel cammino della nostra Serie A2.

La maturità di Imola e l’approdo nel Salento

Nell’ultima stagione disputata con la maglia della Clai Imola, Gaia ha affrontato la sua prima vera sfida lontano da casa, dimostrando una maturità atletica e personale fuori dal comune. In Serie A2 ha saputo trasformare il potenziale offensivo in solidità realizzativa, confermandosi un martello implacabile e una garanzia nei momenti di alta pressione. La scelta di sposare il progetto di Melendugno nasce dalla volontà reciproca di puntare sulla freschezza e sull’ambizione: Gaia cerca un ambiente dove poter fiorire definitivamente, e Melendugno ha trovato in lei la “Guerriera” ideale per potenziare l’attacco biancorossonero.

Le prime parole di Gaia Novello

Il temperamento di Gaia emerge chiaramente dalle sue prime parole dedicate alla nuova avventura: “Ho scelto Melendugno perché credo nell’ambizione di questo progetto e nella passione travolgente che si respira nel Salento. Arrivo con una fame incredibile di crescita e con il desiderio di ripagare la fiducia di una società che punta davvero sui giovani. Sono consapevole che il livello della Serie A2 sia alto e che le responsabilità aumenteranno, ma è proprio questa sfida a stimolarmi: darò il massimo ogni giorno per farmi trovare pronta e dimostrare di essere all’altezza di questa maglia. Non vedo l’ora di sentire il calore dei tifosi sulla mia pelle e di lottare con tutto il cuore per questo splendido gruppo.”

Verso nuovi traguardi

Con l’innesto di Gaia Novello, la Narconon Volley Melendugno aggiunge una freccia d’oro al proprio arco. La sua energia, unita alla disciplina appresa nei palcoscenici internazionali, sarà il carburante ideale per una stagione che si preannuncia vibrante.