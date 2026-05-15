Dieci anni di Progetto Itaca Lecce ODV: una serata celebrativa tra comunità, cultura e benessere

LECCE – In occasione del decimo anniversario di attività sul territorio, Progetto Itaca Lecce ODV promuove una serata speciale dedicata alla condivisione, alla riflessione e alla celebrazione del percorso svolto insieme alla comunità negli ultimi dieci anni.

L’evento si terrà venerdì 12 giugno 2026 alle ore 21:00 presso il ristorante Don Fausto – Cucina e Passione, situato in Via A. Doria 10, 73029 Vernole (LE), in un contesto elegante e curato, pensato per valorizzare l’incontro tra persone, storie ed esperienze che hanno contribuito alla crescita dell’associazione.

La serata prevede una cena conviviale con quota di partecipazione pari a 40 euro e si inserisce in un percorso celebrativo che vuole sottolineare il valore della salute mentale, della prevenzione e del sostegno reciproco, temi centrali nell’impegno quotidiano di Progetto Itaca Lecce.

È previsto un dress code con un richiamo al colore verde, simbolo di equilibrio, armonia e benessere psicologico, scelto come elemento distintivo dell’iniziativa e come invito alla consapevolezza e alla cura di sé e degli altri.

L’evento sarà arricchito da un intervento musicale a cura di Carla Petrachi, che contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, in linea con il carattere celebrativo della serata.

La partecipazione è a posti limitati e si consiglia la prenotazione anticipata.

Per informazioni e prenotazioni:

Patrizia Elia: 334 340 2298

Natasha Mariano: 338 371 6099

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per ripercorrere dieci anni di attività, relazioni e progettualità condivise, e per rinnovare l’impegno di Progetto Itaca Lecce nella promozione della salute mentale e del benessere della comunità.