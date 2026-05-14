Due panchine per ricordare Emanuele Montanaro, il giovane universitario tragicamente scomparso in un incidente stradale

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TORRE LAPILLO – È stata inaugurata questo pomeriggio, a Torre Lapillo, nei pressi della torre costiera, l’area commemorativa dedicata alla memoria di Emanuele Montanaro, il giovane universitario di 23 anni originario di Novoli tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto la sera dell’8 agosto 2024 sulla tangenziale ovest di Lecce, all’altezza dello svincolo per Lequile.

Nel luogo simbolico affacciato sul mare, proprio sotto la Torre saracena, sono state installate due panchine e un tavolino commemorativi, fortemente voluti dalla madre Antonella Ruggio e dalla famiglia, per ricordare Emanuele nel posto che il ragazzo amava profondamente e dove trascorreva tanto tempo in contemplazione e in libertà.

Alla cerimonia hanno partecipato la mamma Antonella, il papà Ivan, i familiari, il sindaco di Novoli, il subcommissario del Comune di Porto Cesareo, l’amico e compaesano Francesco, numerosi amici, tanti cittadini comuni e diversi compaesani giunti per condividere un momento di raccoglimento e memoria.

Emanuele stava rientrando a casa in sella alla sua Yamaha R6 dopo una serata trascorsa con amici, quando si verificò il tragico incidente che colpì profondamente l’intera comunità salentina.

L’iniziativa ha rappresentato un momento intenso e partecipato, nel segno del ricordo di un giovane rimasto nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.