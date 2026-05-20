“Effetto Notte” sabato sera 23 maggio l’evento al teatro Apollo

LECCE – L’obiettivo ambizioso è farlo diventare «l’evento artistico, l’immancabile appuntamento annuale della città di Lecce».

All’Open Space di palazzo Carafa è stato presentato “Effetto Notte – Arte Musica Spettacolo”, in programma sabato prossimo, 23 maggio, a partire dalle ore 20.30, al Teatro Apollo di Lecce. La conduzione della serata sarà affidata a Claudia Cesaroni, nota speaker di Radio Norba, e ad Antonio Stornaiolo, attore e presentatore di respiro nazionale.

La manifestazione è nata dalla passione per la musica e per l’arte di Maurizio Ciardo, noto medico salentino, e della sua compagna Miria Gravili.Per anni, a partire dal 2008, nella loro casa leccese hanno coltivato questa passione, condividendo esperienze e ricercando nuovi talenti tra amicizie e percorsi di vita. Poi quella che era una iniziativa privata si è trasformata dal 2020 in un evento pubblico ,in città, per poi proseguire nel 2023 e 2024 con l’appuntamento al Teatro Apollo.

All’organizzazione della nuova edizione di “Effetto Notte”, che gode del Patrocinio del Comune di Lecce e della Provincia di Lecce,si sono affiancati Luigi Quaranta, presidente di CLAAI Puglia e Basilicata, e la “Glam srl”, presieduta da Alessandro Biscozzi. Il loro contributo unisce la profonda conoscenza del territorio ad una rinnovata visione artistica dell’evento.

Un evento che, dedicato alle giovani promesse e alle eccellenze pugliesi in campo artistico, ha uno sguardo aperto verso orizzonti più ampi, ma mantiene saldo l’obiettivo con cui è nato: valorizzare il talento autentico.

«Quando andammo a trovare la senatrice Adriana Poli Bortone e le prospettammo questo progetto, lei ci chiese di farlo diventare l’evento della città di Lecce – ha raccontato Maurizio Ciardo – E noi abbiamo voluto mantenere quella promessa fatta a lei: regalare questo lavoro alla nostra città. E ci impegniamo ogni anno a realizzarlo nel miglior modo possibile. Noi abbiamo iniziato ben 19 anni fa per puro caso, quando ci accorgemmo che c’erano ragazzi che, dopo aver fatto serate di 2-3 ore in locali pubblici, venivano “ricompensati” solo con una pizza e una birra. E così con la mia compagna Miria abbiamo iniziato ad accogliere nella nostra casa questi ragazzi, spesso appartenenti a famiglie modestissime. Noi li abbiamo fatti studiare, a nostre spese. E poi per offrire loro una vetrina è nato questo evento, ospitato ora per il terzo anno al Teatro Apollo».

Da qui l’invito all’Amministrazione di Lecce a restare accanto agli organizzatori per far crescere sempre più, insieme, “Effetto Notte”.

«Con me sfondate una porta aperta – ha detto l’assessore Maria Gabriella Margiotta – perché, come delegata alle Politiche giovanili del Comune di Lecce, ho cercato di favorire in tutti i modi possibili il fatto che ragazzi, dotati di talenti artistici particolari in città, si possano esibire. E creo costantemente occasioni per loro, in ogni evento organizzato dal Comune. Mi riferisco, ad esempio, a “LecceGiovani”, nato su idea del sindaco Poli Bortone, che racchiude in sé la promozione di questi talenti. E sono contenta che una delle mie ragazze di “Lecce Giovani”, una ragazza talentuosissima, verrà premiata sabato nell’ambito di “Effetto Notte”».

«Anche per noi questa è la prima volta ed è nata per caso – ha aggiunto Alessandro Biscozzi, presidente della “Glam srl” – Due anni fa io e i miei soci abbiamo partecipato ad una serata e ci è piaciuta molto. Ecco perché abbiamo cercato di dare il nostro contributo in maniera fattiva. Ci siamo quindi affiancati all’esperienza e alle capacità di Miria e Maurizio e da lì abbiamo iniziato a interessarci all’aspetto organizzativo. Questo evento non è un contest, non è una gara, è solo un’esposizione, un’esaltazione dei talenti giovani, di ragazzi che hanno questa passione e vogliono metterla in mostra. Questa è la cosa principale che ci interessa. Siamo contenti di avere questo ruolo e lo porteremo fino in fondo con grande soddisfazione. Sarebbe bello avere a Lecce un evento strutturato che con appuntamento annuale– e non come evento spot – possa riconoscere, ogni anno, le capacità e la passione di questi giovani».

Programma e riconoscimenti “Effetto Notte” 2026

Ad aprire la serata di sabato prossimo al Teatro Apollo sarà l’Inno di Mameli, eseguito dal M° Rosanna Volpe, in arte Soprano Anna Joseph, capace di evocare suggestione ed incanto.

Ad inaugurare ufficialmente la parte musicale sarà il M° Franco Fasano, autore di grandi successi come “Mi manchi” e “Io amo”, interpretati da Fausto Leali, al quale verrà anche assegnato il Premio alla Carriera “Effetto Notte Eccellenza Musica”.

Il Premio “Giovani Talenti Effetto Notte Eccellenza Musica” andrà invece alla cantante Genette, per meriti artistici.

Il Premio “Effetto Notte Eccellenza Arte” verrà assegnato alla memoria del Pittore e Scultore Enrico Scippa, mentre il Premio “Effetto Notte Eccellenza Cultura” al Prof. Dott. Massimo Villani, Fondatore della Cardiochirurgia a Lecce.

Il Premio “Francesco Ciardo” – già Segretario Generale Camera di Commercio di Lecce – “Eccellenza nell’Etica del lavoro delle Piccole e Medie Imprese” all’Azienda Vinicola Apollonio.

Infine il Premio “Effetto Notte Eccellenza Management” verrà assegnato alla Prof.ssa Laura Mazza.

Sul palco si esibiranno, inoltre, sei giovani talenti selezionati tra i migliori, con coreografie curate dal M° Luisa Mancarella e sorprese che arricchiranno la serata.

Tra gli altri momenti della serata la Tanghera Stefania Filograna con i T21, l’esibizione della giovane cantante Genette, del comico Nicola Calia, in arte Checco Lione, del programma televisivo “Avanti un altro” e della giovane attrice Sveva Mantovano.

Lo spettacolo sarà accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio Tito Schipa di Lecce diretta dal M° Flavio Caputo e a chiudere la serata ci sarà l’esibizione dell’artista napoletano Matteo Mauriello, affiancato dal giovanissimo tamburellista Lorenzo Piccinno.