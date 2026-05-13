Expo Salento, Federaziende e WOOM Italia insieme per un nuovo modello di sviluppo territoriale

Lecce — Expo Salento 2026, Federaziende e WOOM Italia avviano una collaborazione strategica nell’ambito del Work e Funding Day 2026, in programma venerdì 19 giugno 2026 a Carmiano, all’interno della sesta edizione di Expo Salento. L’iniziativa rappresenta un grande progetto condiviso che punta a trasformare la giornata del 19 giugno in uno dei più importanti appuntamenti del Sud Italia dedicati al lavoro, alla formazione professionale, al welfare, all’innovazione sociale, allo sviluppo d’impresa e all’incontro tra domanda e offerta di competenze.

Promossa e organizzata dall’associazione “Salento”, sotto la guida del presidente Marcello Quarta, Expo Salento torna a proporsi come una vetrina territoriale capace di mettere in relazione imprese, professionisti, enti, cittadini, giovani, realtà del Terzo Settore e operatori economici. Nella giornata del 19 giugno, Carmiano diventerà un grande spazio aperto dedicato all’imprenditoria, al lavoro, all’inclusione sociale, alla formazione e all’innovazione.

La giornata si svilupperà tra Piazza del Tempo, il cineteatro “Fratelli Lumière” e l’area compresa tra Corte Graziani e Galleria Rodari, con un’area espositiva di circa 5.000 metri quadrati e la partecipazione di oltre 100 aziende.

In questo contesto si inserisce il Work e Funding Day 2026, pensato come uno spazio operativo di confronto e orientamento per chi cerca lavoro, per chi desidera aggiornare o riqualificare le proprie competenze, per le imprese interessate a strumenti di crescita e investimento e per le nuove realtà imprenditoriali che intendono sviluppare progetti innovativi.

Federaziende ricoprirà un ruolo centrale nella diffusione delle opportunità dedicate al mondo dell’impresa, con particolare attenzione agli incentivi, alla finanza agevolata, all’accesso al credito, alle misure per startup e nuove attività, agli strumenti per l’ammodernamento aziendale, alla digitalizzazione, alla transizione energetica, all’innovazione e all’internazionalizzazione. Attraverso consulenti specializzati ed esperti del settore, l’obiettivo sarà rendere più accessibili le misure disponibili e favorire una maggiore consapevolezza da parte delle imprese del territorio.

Durante la giornata saranno affrontati anche temi legati agli incentivi occupazionali, all’inserimento lavorativo, alla formazione finanziata, all’aggiornamento professionale e ai percorsi di riqualificazione. Il Work e Funding Day 2026 sarà inoltre una piattaforma di incontro tra aziende e cittadini: le imprese potranno presentare opportunità occupazionali, raccogliere candidature, individuare profili qualificati e confrontarsi con enti di formazione e professionisti; i partecipanti potranno ricevere informazioni, orientamento e supporto per il proprio percorso lavorativo o imprenditoriale.

WOOM Italia, leader nel settore della formazione professionale, conferma ufficialmente la sua partecipazione come co-organizzatore dell’iniziativa, evento di riferimento per l’occupazione e lo sviluppo d’impresa, portando così il proprio contributo sul fronte della formazione, dell’orientamento e dello sviluppo delle nuove competenze professionali.

In un mercato del lavoro che richiede una costante evoluzione delle competenze, la formazione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per favorire l’accesso a nuove opportunità, sostenere l’occupazione giovanile, accompagnare la riqualificazione dei lavoratori e rispondere alle esigenze reali delle imprese. WOOM Italia si pone così come ponte tra i cittadini e le nuove opportunità professionali.

La partecipazione al Work e Funding Day rappresenta un impegno concreto per supportare chiunque desideri riqualificarsi o entrare nel mondo del lavoro con una preparazione d’eccellenza.

Nel corso della giornata, WOOM Italia presenterà percorsi e strumenti dedicati alla formazione finanziata, alla riqualificazione delle competenze e all’orientamento professionale, con sessioni di consulenza rivolte a giovani, cittadini, lavoratori e professionisti. L’obiettivo è favorire un dialogo concreto tra fabbisogni formativi, competenze richieste dal mercato e opportunità di inserimento o crescita professionale.

In un mercato del lavoro che richiede una costante evoluzione delle competenze, Woom Italia si pone come ponte tra i cittadini e le nuove opportunità professionali. La partecipazione al “Work & Funding Day” rappresenta un impegno concreto per supportare chiunque desideri riqualificarsi o entrare nel mondo del lavoro con una preparazione d’eccellenza.

Orientamento e Formazione su Misura

Durante la giornata del 19 giugno, Woom Italia offrirà sessioni di consulenza dedicate e presenterà i propri programmi di formazione specialistica, pensati per rispondere alle reali esigenze delle imprese del territorio:

Formazione Finanziata: Strumenti e percorsi per accedere a corsi di aggiornamento senza costi per i lavoratori e le aziende.

Riqualificazione delle Competenze: Programmi mirati per chi intende cambiare settore o aggiornare il proprio profilo professionale.

Orientamento Professionale: Supporto personalizzato per giovani in ingresso nel mercato del lavoro e per professionisti in cerca di nuove sfide.

Valorizzazione capitale umano: Nel corso della giornata del 19 giugno saranno organizzati incontri tra imprese e candidati, con attività di recruiting e raccolta candidature in formula job day, finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo e il dialogo tra aziende e talenti del territorio.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con Expo Salento, Federaziende e CAT Federaziende Lecce, con il patrocinio della Camera di Commercio di Lecce. La rete coinvolta comprende imprese, enti di formazione, consulenti, operatori economici, istituzioni, scuole, Ambiti Sociali di Zona, uffici per il collocamento mirato, sindacati, agenzie per il lavoro e realtà del Terzo Settore.

Il valore della collaborazione tra Expo Salento, Federaziende e WOOM Italia risiede nella capacità di unire promozione territoriale, formazione, sviluppo imprenditoriale e inclusione sociale in un unico progetto condiviso. La giornata offrirà a imprese, giovani, professionisti, cittadini ed enti un’occasione di confronto, orientamento e networking, contribuendo a rafforzare il legame tra competenze, lavoro e crescita del territorio.

La partecipazione al Work e Funding Day 2026 è gratuita previa registrazione sul portale ufficiale work.federaziende.com, attraverso il quale sarà possibile ricevere aggiornamenti sul programma, consultare le attività previste e prenotare incontri e consulenze. L’ingresso all’area espositiva di Expo Salento è gratuito.

Le dichiarazioni

Marcello Quarta, presidente dell’associazione “Salento” e organizzatore della manifestazione Expo Salento

“Expo Salento nasce per creare connessioni reali tra persone, imprese, cultura e territorio. La collaborazione con Federaziende e WOOM Italia rappresenta perfettamente la nostra visione: costruire un evento che non sia soltanto intrattenimento, ma uno strumento concreto di crescita sociale, occupazionale e culturale per tutto il Salento. Quest’anno vogliamo offrire ai giovani opportunità vere, creando un dialogo diretto tra formazione e mondo del lavoro.”

Eleno Mazzotta, rappresentante di Federaziende

“Il Work e Funding Day 2026 rappresenta un’occasione concreta per mettere in connessione il mondo delle imprese con quello del lavoro e della formazione. Federaziende intende contribuire attivamente alla diffusione delle opportunità disponibili per sostenere crescita, occupazione, innovazione e competitività del territorio. Informare le imprese sugli strumenti incentivanti significa creare sviluppo, investimenti sulle nuove competenze e nuove prospettive economiche. Essere presenti all’interno di Expo Salento significa contribuire alla costruzione di un ecosistema territoriale più competitivo, moderno e inclusivo.”

Paolo Valenza, Presidente di WOOM Italia

“Essere parte integrante del Work e Funding Day 2026 rappresenta per WOOM Italia un passo importante nella costruzione di un modello territoriale fondato su competenze, innovazione e opportunità concrete. Crediamo fortemente che la formazione non debba limitarsi alla trasmissione di conoscenze, ma debba diventare uno strumento reale di crescita sociale, professionale e umana.

In un contesto economico e lavorativo in continua evoluzione, diventa fondamentale creare connessioni solide tra imprese, cittadini, istituzioni e mondo della formazione. La collaborazione con Expo Salento e Federaziende nasce proprio da questa visione condivisa: mettere al centro il capitale umano, sostenere i giovani, accompagnare i lavoratori nei percorsi di riqualificazione e offrire alle imprese figure professionali sempre più preparate e competitive.

Il nostro obiettivo è contribuire alla crescita del territorio attraverso percorsi formativi di qualità, orientamento professionale e strumenti capaci di generare occupazione e sviluppo. Manifestazioni come Expo Salento dimostrano quanto sia importante fare rete e costruire occasioni concrete di incontro, confronto e crescita collettiva”.