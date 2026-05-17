Fitto, crisi energetiche mostrano la vulnerabilità del sistema economico Ue

“Tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi energetici pongono sfide importanti. Per questo la Commissione europea è al lavoro per accompagnare le imprese in questa fase di cambiamento. Le crisi energetiche degli ultimi anni hanno messo in luce una vulnerabilità molto chiara del nostro sistema economico. Per questo la Commissione ha avviato iniziative per rafforzare la sicurezza energetica dell’Unione. In questo contesto si inserisce anche la revisione del sistema Ets prevista per luglio per garantire un equilibrio tra obiettivi ambientali e tutela della competitività del nostro sistema produttivo”: così il vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto intervenendo da remoto a Transpotec Logitec in corso a Rho Fiera Milano.

“Il settore rappresenta una componente essenziale dell’economia italiana ed europea. Le imprese producono, esportando e competono sui mercati internazionali grazie a una rete efficiente di collegamenti e logistica. In un Paese con forte vocazione manifatturiera e agroalimentare – conclude Fitto – è un settore particolarmente strategico. Quando la logistica funziona le imprese sono più forti, l’economia più dinamica. Sappiamo bene che questo è un momento molto complesso per le imprese”.