Fuochi Comuni accende il teatro delle famiglie

SPONGANO (Lecce) – Prosegue con nuovi appuntamenti la stagione di Fuochi Comuni, il progetto culturale che in Salento continua a trasformare il teatro in un luogo vivo di relazione, scoperta e partecipazione condivisa. Un percorso che mette al centro l’infanzia, le famiglie e il potere delle storie come strumenti per costruire comunità.

Il 28 e 29 maggio torna “Pinocchio a puntate”, il progetto dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie che sta riportando al centro il piacere dell’ascolto collettivo e della lettura dal vivo. In vista del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, Alessandra Crocco e Alessandro Miele propongono una lettura pubblica integrale de “Le avventure di Pinocchio”: un viaggio teatrale a tappe dentro uno dei racconti più potenti della letteratura italiana, capace ancora oggi di parlare a generazioni diverse con sorprendente forza e attualità.

Attraverso voce, presenza e immaginazione, i personaggi di Pinocchio prendono corpo davanti agli spettatori, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa, intima e immersiva, dove bambini e adulti possono ritrovarsi insieme dentro la magia del racconto.

Sabato 30 maggio torna anche “Ti porto a teatro”, con il terzo appuntamento del percorso formativo rivolto ai genitori di bambine e bambini. L’iniziativa nasce all’interno del progetto “Orizzonti – Comunità educante”, sostenuto dal Coordinamento Pedagogico Territoriale del Comune di Spongano, e punta a offrire alle famiglie strumenti concreti per accompagnare i propri figli nell’esperienza teatrale in modo consapevole e partecipato.

Il nuovo incontro sarà un laboratorio esperienziale dedicato alla relazione, all’ascolto e alla gestione delle emozioni: attraverso esercizi teatrali e pratiche condivise, adulti e bambini abiteranno insieme uno spazio di gioco, crescita e fiducia reciproca. Un’esperienza intergenerazionale che mette il teatro al servizio della comunità e delle relazioni umane.

Attori, autori e fondatori di Ultimi Fuochi Teatro, Alessandra Crocco e Alessandro Miele lavorano dal 2013 a una ricerca artistica che intreccia teatro, paesaggio e partecipazione. Dopo la nascita della compagnia Progetto Demoni, hanno dato vita a Ultimi Fuochi Teatro, realtà con base nel Salento che negli anni ha prodotto spettacoli e performance site-specific, ideato Ultimi Fuochi Festival – festival di teatro al tramonto in luoghi naturali segreti – e promosso “La rivoluzione dei libri”, progetto dedicato alla diffusione della lettura.

Dal 2020 gestiscono a Spongano un ex mercato coperto comunale trasformato in uno spazio culturale permanente: un presidio dedicato alla programmazione teatrale, ai laboratori e alle attività aperte alla comunità, dove il teatro torna a essere esperienza collettiva e quotidiana.