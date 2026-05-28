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Spettacoli

Fuochi Comuni accende il teatro delle famiglie

Tra Pinocchio a Puntate, laboratori condivisi e comunità educante, il teatro da oggi a sabato, diventa spazio di crescita, immaginazione e incontro. Letture teatrali, laboratori esperienziali e percorsi per famiglie con Alessandra Crocco e Alessandro Miele

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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