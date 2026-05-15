Campionati Italiani Master di karate: il Salento delle Nuzzo e la presenza esemplare dell’Athlon sul tatami di Ostia

ROMA – Al PalaPellicone di Ostia il pomeriggio scorre ancora pieno di voci e passi sul tatami, subito dopo la chiusura dei Tricolori U21. I Campionati Italiani Master di karate si chiudono in questa stessa atmosfera densa, quasi sospesa, con 256 atleti in gara e 143 società sportive rappresentate. Kata e kumite si alternano nelle diverse categorie Master, dentro una cornice che è una somma di ritorni, di età che non hanno rinunciato alla competizione, di corpi che continuano a misurarsi con la precisione della qualità tecnica dell’esecuzione.

Nel kata, tra queste presenze che sembrano portare una storia già scritta prima ancora di entrare in gara, arriva dal Salento un risultato che non passa inosservato. Castrignano dei Greci, un paesino in provincia di Lecce, rappresenta una provenienza che pesa come una continuità. Qui si muovono le sorelle Irene e Roberta Nuzzo, due percorsi distinti che per un giorno finiscono per specchiarsi nello stesso podio. Irene Nuzzo costruisce la sua vittoria con una progressione asciutta, senza sbavature, fondata su controllo, stabilità e una lettura della gara che non lascia spazio all’improvvisazione. Il primo posto nella categoria Master arriva come esito coerente più che come colpo di scena: una prestazione che tiene insieme tecnica e disciplina, fino a trasformarsi in titolo italiano. Alle sue spalle chiude Roberta Nuzzo, già insegnante per diversi anni a Milano, seconda in una finale che assume un valore particolare proprio per la sua natura familiare. Non c’è enfasi retorica che tenga; è una gara che diventa inevitabilmente biografia incrociata, dove il risultato sportivo si sovrappone a una storia condivisa, fatta di anni di pratica, di ripetizioni, di una formazione che ha preso strade diverse senza mai separarsi davvero. Quando la competizione si chiude, resta un’emozione che non ha bisogno di essere spiegata. Le due sorelle, entrambe preparate dal Maestro Vito Barletti, si ritrovano dentro quel paradosso tipico dello sport individuale: essere insieme e in classifica, vicine e separate, dentro lo stesso gesto portato fino all’ultimo dettaglio.

Accanto a questo nucleo salentino, la manifestazione registra anche la partecipazione della palestra Athlon con gli atleti Fernando Dongiovanni e Francesco Stefanazzi, anche loro seguiti dal Maestro Vito Barletti. Non centrano il podio, ma il loro passaggio sul tatami appartiene a una categoria diversa rispetto al semplice esito. Ci sono atleti che non si limitano a partecipare: definiscono uno standard. Dongiovanni e Stefanazzi si collocano esattamente in questa dimensione. La loro presenza assume un valore particolare proprio per il tempo sportivo che rappresentano: atleti maturi, esempi di una pratica che attraversa le diverse stagioni della vita e che continuano a misurarsi con la competizione ai massimi livelli della loro categoria, mantenendo intatta la volontà di confrontarsi, di rimettersi in discussione, di sostenere l’impegno della gara senza scorciatoie.

Sono punti di riferimento riconoscibili. La loro presenza dà corpo a un’idea di karate che non si esaurisce nell’esito, ma si consolida nella disciplina quotidiana, nella capacità di restare dentro il tempo sportivo senza perdere identità tecnica. In questo senso, il loro percorso diventa esemplare, per ciò che affermano con naturalezza ogni volta che salgono sul tatami.