Il baby David Maggio campione di kickboxing a 8 anni

DAVID MAGGIO: AVVERSARIO KO ALLA PRIMA RIPRESA, VINCE IL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO WKA 2026

David Maggio non si ferma più e conquista un altro importantissimo traguardo.

A soli 8 anni, il giovane atleta salentino di San Cassiano ha vinto il titolo di Campione Italiano WKA di kickboxing, nella competizione valida per il Sud Italia svoltasi a Taviano (LE), qualificandosi così ai Mondiali WKA International.

L’evento, tenutosi a Taviano, in provincia di Lecce, ha accolto migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

David, atleta del Team Maggio della scuola Lion Fight K-1 di San Cassiano, guidata dal maestro Francesco Maggio, suo padre, ha avuto la meglio nel match contro un forte avversario. Con determinazione e talento, il piccolo atleta ha messo KO il rivale già alla prima ripresa, dopo appena 30 secondi dall’inizio dell’incontro.

Una vittoria straordinaria che lo consacra tra i migliori atleti italiani della categoria -35 kg, disciplina kickboxing.

Lo scorso maggio, inoltre, il giovanissimo atleta del Team Maggio aveva già conquistato il titolo di Campione Italiano e Campione del Mondo alla World Cup 2025 di kickboxing, svoltasi nella Repubblica di San Marino.

Nel novembre 2025, invece, a Pomezia (Roma), durante l’evento XFC International, David ha chiuso il match contro un fortissimo atleta moldavo, laureandosi campione mondiale nella disciplina K-1.