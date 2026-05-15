Il Comune di Lecce ottiene la Bandiera Azzurra 2026, prestigioso riconoscimento nazionale che premia l’impegno per sport, benessere e valorizzazione degli spazi urbani

Il Comune di Lecce conquista la Bandiera Azzurra 2026, il prestigioso riconoscimento promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), assegnato ai Comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione dell’attività motoria, del benessere e della mobilità sostenibile. Lecce rientra tra le dieci città italiane ad aver ottenuto questo importante riconoscimento per il 2026, a conferma del percorso virtuoso intrapreso dall’amministrazione comunale nella promozione di stili di vita sani e nella creazione di percorsi e iniziative dedicate al movimento all’aria aperta.

Un risultato significativo, frutto del lavoro condiviso tra l’Assessorato allo Sport, l’Ufficio Sport del Comune di Lecce e il referente tecnico del progetto Paolo Zongolo, che hanno seguito con attenzione tutte le fasi della candidatura e della progettazione. Il percorso avviato culminerà con LecceRun, la manifestazione podistica agonistica di 10 chilometri inserita nel circuito Corripuglia, organizzata dall’A.S.D. Tre Casali di Lecce, in programma per domenica 11 ottobre prossimo. La Bandiera Azzurra valorizza i territori che promuovono la corsa e il cammino come strumenti di salute, inclusione sociale e vivibilità urbana, incentivando una fruizione sostenibile e attiva degli spazi pubblici.

Nelle prossime settimane prenderanno il via le attività necessarie alla certificazione ufficiale del percorso individuato dal Comune, che sarà successivamente inaugurato e dotato dell’apposita segnaletica dedicata, diventando un nuovo punto di riferimento per cittadini, sportivi e visitatori.

“Siamo profondamente soddisfatti di questo importante risultato ottenuto per la città di Lecce – dice l’assessore allo Sport, Giancarlo Capoccia – che rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro svolto e della visione che stiamo portando avanti: fare dello sport uno strumento di benessere, inclusione e valorizzazione del nostro territorio. Ottenere la Bandiera Azzurra significa entrare in una rete nazionale di eccellenza e confermare il ruolo di Lecce come città attenta alla qualità della vita e alla promozione di corretti stili di vita. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici Sport del Comune di Lecce per la professionalità e la dedizione dimostrate in ogni fase del progetto, al tecnico Paolo Zongolo per la competenza e la passione con cui ha accompagnato questo percorso, e al presidente Gianluca Quarta dell’A.S.D. Tre Casali per l’entusiasmo, la disponibilità e l’impegno con cui sostiene questa importante iniziativa. Questo riconoscimento appartiene all’intera comunità leccese – sottolinea Capoccia – e rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare a investire nello sport come motore di crescita sociale e culturale della nostra città”.