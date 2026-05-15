Bandiera Blu a San Cataldo e Frigole: “Un risultato importante: ora Lecce acceleri sulle marine e renda pubblici i tempi del CIS”

“La conferma della Bandiera Blu per San Cataldo e per la Marina di Frigole con il bacino di Acquatina e Idrovora, rappresenta una buona notizia per Lecce e per il suo sistema turistico”. I consiglieri moderati del centrosinistra Christian Gnoni, Antonio De Matteis, Giovanni Occhineri, Andrea Fiore e Marco De Matteis spiegano che si tratta di un riconoscimento importante che valorizza qualità ambientale, servizi e capacità di costruire un’offerta turistica sempre più attenta alla sostenibilità e alla qualità del mare. Un risultato che va accolto positivamente e che deve spingere tutta la città a fare ancora di più.

“La Bandiera Blu non nasce in pochi mesi, ma è il frutto di un percorso amministrativo e tecnico costruito nel tempo, fatto di investimenti, miglioramento degli standard e attenzione costante continuano i consiglieri – Un lavoro avviato nella passata amministrazione, nel quale va riconosciuto anche il contributo dell’ex assessora all’Ambiente, Angela Valli, che ha seguito il percorso di candidatura e consolidamento del riconoscimento. Ma oggi è importante soprattutto guardare avanti. La Bandiera Blu non può essere considerata un punto di arrivo. Deve diventare il punto di partenza di una strategia più ambiziosa sulle marine leccesi. Le marine leccesi hanno un potenziale enorme sul piano turistico, ambientale ed economico, ma necessitano ancora di investimenti strutturali, servizi efficienti, manutenzione, mobilità e una visione capace di renderle sempre più attrattive durante tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi.

In questa prospettiva, il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Lecce–Brindisi–Costa Adriatica rappresenta un’opportunità decisiva. I progetti finanziati per Lecce riguardano interventi strategici proprio sulle marine: la riqualificazione dei lungomari e della darsena di San Cataldo, l’approdo di Frigole, l’ecomuseo delle bonifiche e nuove infrastrutture di valorizzazione del paesaggio costiero. Ad oggi, tuttavia, dagli atti pubblici disponibili emerge che molti interventi risultano ancora in fase di attuazione e avvio. Per questo, con spirito costruttivo e nell’interesse della città, chiediamo all’amministrazione comunale di presentare un cronoprogramma pubblico e dettagliato degli interventi del CIS sulle marine leccesi, indicando tempi, priorità e stato di avanzamento delle opere. Chiediamo anche delucidazioni sulle attività dell’Ostello della Gioventù che ci risulta essere stato chiuso per l’intero anno e aperto solo per una iniziativa natalizia di cui conserva ancora gli addobbi.

I cittadini, gli operatori turistici e le attività economiche hanno il diritto di sapere come si intende valorizzare l’Ostello e quando i progetti del CIS diventeranno finalmente realtà. E hanno anche il diritto di un salto di qualità nella manutenzione ordinaria, ad oggi scarsa e disorganizzata. Lecce ha tutte le potenzialità per rafforzare il proprio rapporto con il mare e fare delle marine un motore stabile di sviluppo e qualità urbana. La Bandiera Blu di San Cataldo è un patrimonio di tutta la città: valorizzarla significa avere il coraggio di programmare, accelerare e investire ancora di più”.