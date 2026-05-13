In mare per la donazione di sangue

Questa mattina dal Porto di Gallipoli è salpata la barca a vela sequestrata a un’organizzazione dedita all’immigrazione clandestina e affidata ad ASL Lecce: gestita dal Dipartimento di Prevenzione, prende il mare dallo scorso anno per progetti di prevenzione, educazione alla salute, riabilitazione fisica e psicosociale, recupero dalle dipendenze, contrasto allo stigma del disagio mentale.

Oggi la barca Miss Adventure (questo il nome ‘di battesimo’) arriverà fino a Santa Maria di Leuca con il Servizio Immunostrasfusionale dell’Ospedale di Gallipoli e con Fidas Gallipoli per sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue, plasma e cellule staminali emopoietiche. Sarà anche occasione per lanciare l’evento “Un mare di donazioni” in programma domenica 14 giugno 2026, giornata Giornata mondiale del donatore di sangue.

“Sono contento che questo evento sia prodromico alla giornata del donatore che si svolgerà il 14 giugno e che testimonierà, ancora una volta, l’impegno costante sul territorio di persone che hanno cuore e attenzione nei confronti di persone che non conosceranno – parlo chiaramente dei donatori di sangue ed emocomponenti – e che noi abbiamo l’onore di accogliere tutti i giorni nel nostro Centro trasfusionale dell’Ospedale di Gallipoli. Ringrazio il Direttore del Simt Pierpaolo Negro, che oggi per impegni istituzionali non è potuto essere qui, per avermi dato la possibilità di dare visibilità al nostro lavoro quotidiano e a quello delle associazioni e di tanti donatori e donatrici. Grazie al Commissario Stefano Rossi per aver voluto lanciare da qui l’appello a voler fronteggiare insieme l’annosa emergenza sangue” ha dichiarato il Dott. Vincenzo Mosca, Dirigente medico del Servizio Immunotrasfusionale Ospedale Gallipoli.

“Siamo quasi alle porte della stagione estiva, quindi chi meglio delle associazioni, in collaborazione con i medici trasfusionisti dei Centri della ASL e con i donatori, può garantire una risposta strutturata al fabbisogno estivo. Il mio grazie particolare va ai donatori, sempre pronti a rispondere ai nostri appelli, come a quelli di tutte le altre associazioni del territorio. E ad ASL Lecce per questa opportunità con cui rilanciare il nostro impegno e il nostro lavoro in rete” ha dichiarato la Presidente di Fidas Gallipoli Maddalena Bembi.

La barca ha già effettuato uscite in mare per persone con dipendenze patologiche (la prima uscita in assoluto, a maggio 2025, dal porto di Otranto), con persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (con l’iniziativa “Corpi a Vela” del 18 giugno in occasione del Festival “Pensa Differente”), in collaborazione con l’associazione Andos, il 23 giugno, con donne operate per tumore al seno e il 23 luglio con il Centro di salute mentale di Maglie – Calimera – Poggiardo.

Diversi gli appuntamenti in cantiere: tra questi la manifestazione “Veleggiata della solidarietà” in programma a Brindisi il 31 maggio dedicato ad Associazioni e Comunità del territorio.

“Ricominciamo la nostra attività solidale e inclusiva di “Insieme sulla stessa barca” con la promozione della donazione del sangue, insieme a Fidas, a ridosso dell’estate, il periodo più critico, a causa di politraumi, incidenti stradali e il fisiologico calo delle donazioni. Oggi facciamo anche squadra, con il mondo dell’associazionismo, in vista della giornata della donazione del 14 giugno, insieme a operatori e donatori per ricordare quanto sia importante muoversi compatti per far capire a tante e tanti possibili donatori di sangue la rilevanza di una decisione di grande umanità e generosità che, vale la pensa ricordarlo, contribuisce al tempo stesso, a monitorare le proprie condizioni di salute. Questo è solo un nuovo inizio, di cui siamo orgogliosi, perché continuiamo a mettere a disposizione delle associazioni e dei nostri utenti un mezzo di benessere e di tutela della salute pubblica” ha dichiarato il Commissario Straordinario Stefano Rossi.