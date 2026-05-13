Democrazia, populismi e crisi della rappresentanza: al via i seminari internazionali della Jean Monnet Chair Eureca

LECCE – Si è aperto oggi, 13 maggio, con un incontro dedicato allo stato della democrazia in Ungheria il ciclo di seminari promosso dalla Cattedra Jean Monnet “EURECA – European Representation: Challenges and Adaptations”. EURECA è uno dei 56 progetti di questo tipo finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+.

La cattedra è coordinata dal professor Federico Russo e organizzata dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (DiSUS) dell’Università del Salento. Analizza le trasformazioni della rappresentanza politica e della partecipazione democratica nello spazio europeo, promuovendo il dialogo tra università, istituzioni, media e società civile. «Negli ultimi anni si è fatta tanta ricerca sullo stato della democrazia in Europa — spiega il professor Russo — ma non sempre i risultati raggiungono tempestivamente il pubblico. Il progetto EURECA nasce con l’obiettivo di accelerare il processo per cui la ricerca diventa patrimonio comune.» Al centro delle attività vi sono alcune delle questioni più urgenti del dibattito politico contemporaneo: la crisi di fiducia nelle istituzioni, l’astensionismo elettorale, l’ascesa dei populismi e le sfide che attraversano oggi le democrazie occidentali.

Nel primo seminario Zsófia Papp, ricercatrice presso lo ELTE Centre for Social Sciences di Budapest, ha analizzato i processi di autocratizzazione che hanno caratterizzato il lungo governo di Viktor Orbán e le cause della sua recente sconfitta elettorale. «L’Ungheria rappresenta oggi uno dei casi più studiati di democratic backsliding in Europa: un processo graduale, condotto attraverso strumenti formalmente legali, che ha progressivamente eroso l’indipendenza della magistratura, la libertà di stampa e il pluralismo politico. Comprendere i meccanismi di questa deriva è essenziale per riconoscerli altrove, prima che sia troppo tardi» ha dichiarato la ricercatrice.

I prossimi appuntamenti, previsti fino a lunedì 25 maggio, saranno dedicati alle grandi trasformazioni della politica contemporanea e alle tensioni che attraversano lo scenario internazionale.

Lunedì 19 maggio | ore 13.30–15.00 Aula 2, Edificio 6 – Complesso Studium 2000 Ottorino Cappelli (Università di Napoli “L’Orientale”) — “Trump e la rivoluzione americana”

Il seminario propone una riflessione sulle profonde trasformazioni del sistema politico statunitense: la ridefinizione della democrazia americana, l’impatto internazionale del fenomeno trumpiano e le nuove dinamiche del rapporto tra cittadini, istituzioni e leadership in un’epoca segnata da polarizzazione, populismo e crescente conflittualità sociale.

Martedì 20 maggio | ore 15.00–18.00 Aula 9, Edificio “Donato Valli” Irena Fiket (University of Belgrade) — “European Democracy in Turbulent Times: The Case of Serbia”

L’incontro mette a fuoco il complesso momento vissuto dalla Serbia del leader Aleksandar Vučić, sfidato dalle imponenti manifestazioni studentesche iniziate a fine 2024. Il caso serbo offrirà una prospettiva privilegiata per comprendere le dinamiche che interessano il futuro dell’Europa in un contesto di instabilità politica, tensioni internazionali e crescente sfiducia verso le istituzioni.

Lunedì 25 maggio | ore 17.00–19.00 Aula 4, Edificio 6 – Complesso Studium 2000 Andrew Geddes (Istituto Universitario Europeo) — “What Europeans Think about Migration and Why It Matters”

L’incontro analizzerà l’evoluzione dell’opinione pubblica europea sul tema migratorio e dei partiti che se ne sono avvantaggiati.

Gli incontri sono aperti al pubblico. Per partecipare online tramite Microsoft Teams è necessario inviare richiesta all’indirizzo eureca@unisalento.it almeno cinque giorni prima dell’evento.