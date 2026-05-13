“Avremo cura di te”, iniziativa a Lecce con la segretaria dello Spi Puglia, Eva Santoro

Giornata dedicata alle persone non autosufficienti ed ai caregiver. Lo Spi Cgil Lecce, nell’ambito della campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sul tema, lancia una iniziativa in programma domani, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17 nella sede della Cgil Lecce (Sala Di Vittorio, via Merine, 33).

Dopo i saluti di Tommaso Moscara, segretario generale della Cgil Lecce, e l’introduzione della segretaria generale dello Spi Cgil Lecce, Fernanda Cosi, sono in programma alcune testimonianze dirette che alimenteranno il dibattito, condotto dall’esperta in politiche di genere, Paola Martino. Concluderà Eva Santoro, segretaria dello Spi Cgil Puglia.

La non autosufficienza è tra le grandi questioni sociali del nostro tempo. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle fragilità e delle malattie croniche, l’impatto dell’inverno demografico impongono al Paese un cambiamento: servono nuovi modelli di cura, servizi territoriali più forti e un sostegno reale alle persone e alle famiglie. Non è solo un tema sanitario, è un tema di dignità, diritti e giustizia sociale. In questi anni lo Spi Cgil ha lavorato affinché la non autosufficienza e il benessere delle persone anziane venissero posti al centro dell’agenda pubblica, ottenendo nel 2022 una legge nazionale dedicata. Tuttavia il traguardo è tutt’altro che raggiunto: la legge deve essere finanziata e resa realmente operativa, così come va rafforzata e organizzata l’intera rete dei servizi territoriali. Da qui nasce la campagna di informazione e sensibilizzazione “Avremo cura di te”, rivolta alle persone non autosufficienti, ai loro familiari, ai caregiver e all’opinione pubblica. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sui diritti, ma anche denunciare le disuguaglianze, raccontare storie spesso invisibili e portare alla luce il peso che oggi grava sulle famiglie, in particolare sulle donne.