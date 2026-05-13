Ispezioni RSA, Pagliaro: “Oggi comincia un nuovo percorso per constatare assistenza ad anziani e fragili e portare report in Regione”

“È cominciato oggi un nuovo giro di ispezioni, questa volta nelle RSA, le residenze sanitarie assistenziali per persone non autosufficienti, soprattutto anziane, bisognose di cure sociosanitarie che non possono essere prestate a domicilio.” Lo scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del gruppo Fratelli d’Italia.

“Vogliamo entrarci in punta di piedi e col cuore aperto, per incontrare e ascoltare ospiti e operatori, sanitari e non, che se ne prendono cura. Vogliamo raccogliere i loro bisogni, evidenziare carenze e mettere in luce le eccellenze. Questo è sempre stato il nostro approccio: osservare e riportare, senza puntare il dito ma indicando le necessità e i disservizi da sanare. Lo faremo come sempre nelle audizioni in Commissione Sanità, sollecitando interventi specifici.

Oggi siamo stati a Lecce, nella RSA pubblica Marangi Crispino gestita dall’Ispe. Una visita a sorpresa dalla quale usciamo con un bilancio positivo: siamo stati accolti con il sorriso e accompagnati dall’assistente sociale Federica Leone e dal medico Rodolfo Valentini. Abbiamo trovato ospiti sereni e tanto personale a loro disposizione, una struttura datata ma ristrutturata di recente con ampi spazi condivisi, palestra, una sala per la musica, stanze curate, una cappella e un grande giardino. Abbiamo anche incrociato diversi parenti in visita, che giravano liberamente nei vari ambienti.

Continueremo le nostre ispezioni, ed anche in questo nuovo percorso porteremo segnalazioni di carenze e disservizi da colmare in Regione, perché si possano sanare migliorando le condizioni di vita, cura e lavoro di ospiti e personale. Vogliamo che la Puglia guardi con maggiore attenzione a questo settore, dove le richieste di accesso sono tantissime ma l’offerta è insufficiente, per assicurare un’assistenza dignitosa e serena ad anziani e persone non autosufficienti”.