Inaugurazione della “Cassetta Rossa” nella villa comunale di Lecce

LECCE – Uno strumento di ascolto e prevenzione contro violenza, disagio e fragilità sociali

Lecce, 30 maggio 2026 – Sarà inaugurata sabato 30 maggio alle ore 11.00, presso la Villa Comunale di Lecce, la “Cassetta Rossa”, iniziativa dedicata alla raccolta di segnalazioni relative a situazioni di violenza, disagio sociale e potenziale pericolo, con l’obiettivo di rafforzare la rete territoriale di prevenzione e tutela delle persone fragili.

L’evento, a ingresso libero e accessibile, rientra nelle iniziative promosse dal Comune di Lecce nell’ambito delle politiche di contrasto alla violenza e di prevenzione dei fenomeni di marginalità sociale.

L’installazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Lecce – Assessorato alle Pari Opportunità, l’Assessore Andrea Guido, la Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità Lara Cataldo, l’associazione “Un Cuore Protetto ODV” e il “Rotaract Club Lecce”, con il patrocinio della Provincia di Lecce.

La Consigliera comunale Presidente della c.c. pari opportunità Lara Cataldo spiega : “La Cassetta Rossa” nasce come uno strumento semplice e accessibile, pensato per consentire alla cittadinanza di segnalare episodi di degrado sociale, violenza in tutte le sue forme — tra cui bullismo, cyberbullismo e body shaming — e situazioni di fragilità che necessitano attenzione e intervento preventivo. Questa iniziativa ,assieme alla mostra “Catarsi”in corso al Must e al progetto contro il body shaming nelle scuole, si inscrive nelle azioni della nostra amministrazione comunale di ferma condanna di ogni genere di violenza e ,al tempo stesso, di contributo costruttivo all’educazione dei cittadini al dialogo e alla condivisione delle frustrazioni affinchè esse non sfocino in comportamenti aggressivi.”

L’ Assessore Andrea Guido precisa che “La struttura fungerà inoltre da punto informativo per la diffusione dei recapiti istituzionali del CAV – Centro Antiviolenza, competente per il supporto alle donne vittime di violenza, e del PIS – Pronto Intervento Sociale del Comune di Lecce. Affinchè l’attenzione dei cittadini si ponga su i due numeri telefonici più importanti in ordine alle segnalazioni sul tema oltre ai numeri di emergenza delle Forze dell’ordine 112 e 113”

La cerimonia inaugurale, promossa dal Sindaco e dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo e curata dalla Consigliera Comunale Lara Cataldo, sarà arricchita da momenti artistici e culturali, tra cui:

• esposizioni pittoriche delle artiste Cecilia Omaggio, Grazia Lezzi, Annamaria Di Maggio, Gianna Anelli, Caterina Cortellino, Tonia Madaro e Felicia Vitiello;

• concerto eseguito da “I Cantori di Ippocrate”;

• esibizione di milonga dei ballerini Alberto Buttari e Irene Giaffreda;

• performance di danza a tema del ballerino solista Danilo Colonna.

Parteciperanno inoltre rappresentanti delle Istituzioni civili , militari e dell’Università del Salento, la psicoterapeuta dott.ssa Tatiana Plevi del Check Up Center e numerose associazioni del territorio per contribuire a diffondere il messaggio dell’iniziativa, tra cui “Dacci la zampa ODV”, “La Girandola”, “Donne del Sud” e “Col cuore felice insieme ODV”.

La manifestazione sarà presentata dalla dott.ssa Rosa Mariano.

Michele Scalese Presidente di Un Cuore Protetto odv dichiara “Desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di aderire a questo progetto, contribuendo a rafforzare una rete territoriale sempre più attenta alla tutela della persona. Un ringraziamento particolare va alla Consigliera Lara Cataldo per l’impegno, la sensibilità istituzionale e la volontà concreta di trasformare le idee in azioni. Grazie anche al Rotaract Club Lecce che ha finanziato l’acquisto della Cassetta Rossa. La Cassetta Rossa nasce per dare voce anche a chi spesso non riesce a parlare. Ogni Comune che sceglie di accogliere questo progetto contribuisce a costruire una comunità più consapevole, più vicina e più capace di non lasciare sole le persone”.

La cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere l’iniziativa, contribuendo insieme alle istituzioni e alle associazioni al contrasto della violenza di ogni genere.