Movida, Sofia Lupo e Sergio Della Giorgia sul nuovo regolamento comunale: un compromesso tra visioni molto diverse

LECCE – Due posizioni diverse, ma entrambe concentrate sugli effetti che il nuovo regolamento sulla movida avrà sulla città, sulle attività commerciali e sulla gestione degli spazi pubblici. Dopo il lunghissimo confronto che ha accompagnato l’approvazione del provvedimento in Consiglio comunale, emergergono le dichiarazioni della presidente della commissione Cultura e Turismo, Sofia Lupo, e del capogruppo di Lecce Città Pubblica, Sergio Della Giorgia.

Sofia Lupo ha spiegato le ragioni dell’emendamento che ha consentito di mantenere la possibilità di consumare bevande passeggiando per le strade cittadine, purché servite in contenitori biodegradabili. “In questi mesi ho ritenuto doveroso ascoltare le istanze, le difficoltà e le preoccupazioni di tanti esercenti che operano con serietà e responsabilità – ha dichiarato –. Ho ritenuto necessario presentare questo emendamento con l’obiettivo di evitare che, per colpa di pochi che non rispettano le regole, si finisca per penalizzare anche chi svolge il proprio lavoro con professionalità e correttezza”.

Secondo Lupo, il punto centrale del confronto era trovare un equilibrio tra la necessità di garantire ordine e sicurezza e quella di non compromettere il lavoro delle attività economiche legate alla movida. L’emendamento sui bicchieri biodegradabili è stato infatti presentato come una soluzione capace di conciliare le esigenze del decoro urbano con la tutela delle abitudini di residenti e turisti.

Di segno diverso la posizione espressa da Sergio Della Giorgia, che ha criticato l’impostazione generale del regolamento. “Ci siamo confrontati evitando posizioni ideologiche per affrontare, con equilibrio, un tema complesso che riguarda residenti, attività commerciali, turismo e sicurezza urbana – ha dichiarato – L’errore di fondo è pensare di poter governare un fenomeno urbano complesso moltiplicando norme, prescrizioni, obblighi, procedure tecniche e poteri discrezionali”.

Per Della Giorgia il rischio è quello di creare un sistema troppo rigido e difficile da applicare concretamente. “Chi ha senso civico e ha sempre rispettato le regole finirà per subire tutto il peso di questo regolamento rigido e burocraticamente molto complesso; chi invece opera senza alcun rispetto delle norme continuerà probabilmente a farlo”, ha aggiunto.

Il capogruppo di Lecce Città Pubblica ha espresso perplessità anche sul sistema di premialità previsto dal regolamento per i locali che adotteranno servizi di sicurezza privata. “Si rischia una crescente privatizzazione della gestione dello spazio pubblico e della sicurezza urbana, con evidenti disparità tra attività economicamente più forti e realtà più piccole”, ha sottolineato.

Le dichiarazioni dei due consiglieri sintetizzano così il cuore del dibattito politico che ha accompagnato il nuovo regolamento sulla movida: da una parte la volontà di introdurre regole considerate necessarie per gestire il fenomeno, dall’altra il timore che un eccesso di prescrizioni possa penalizzare soprattutto le attività che già operano nel rispetto delle norme.