Operazione della Guardia costiera contro la pesca illegale di ricci di mare nell’Area Marina Protetta

Porto Cesareo (Lecce) – Nella mattinata di ieri, 27 maggio, il personale militare della Guardia Costiera di Gallipoli e di Porto Cesareo ha portato a termine un’importante operazione di contrasto alla pesca illegale nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, iniziata in orario notturno.

L’attività di polizia, svolta nel tratto di costa compreso tra Torre Squillace e Sant’Isidoro, ricadente nella Zona “C” dell’Area Marina Protetta, ha consentito di individuare un soggetto intento ad esercitare la pesca subacquea ricreativa di ricci di mare in violazione della normativa nazionale vigente, che ne vieta la raccolta nei mesi di maggio e giugno.

L’operazione è stata resa possibile grazie al costante monitoraggio del sistema di videosorveglianza dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, che ha consentito di individuare il trasgressore e seguirne i movimenti sin dalle prime ore del mattino.

A seguito del controllo, i militari hanno accertato la cattura di circa 500 esemplari di riccio di mare, effettuata con l’ausilio di mezzi ausiliari di respirazione. Al trasgressore è stata elevata una sanzione amministrativa pari a euro 2.000, come previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle risorse ittiche.

Nel corso dell’operazione si è inoltre proceduto al sequestro amministrativo del prodotto ittico, di una bombola da sub e dell’attrezzatura subacquea utilizzata per l’attività illecita. I ricci di mare, ancora in stato vitale, sono stati immediatamente rigettati in mare.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e tutela dell’ambiente marino posto in essere dalla Guardia Costiera, finalizzato alla salvaguardia delle risorse ittiche e alla protezione dell’ecosistema dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.