Traffico illecito rifiuti, Capone: “Attività criminale che devasta ambiente e salute”

“Sono fatti gravissimi, innanzitutto perché quei rifiuti inquinano il nostro territorio, distruggono l’ambiente e sono pericolosi per la salute. In secondo luogo, perché i rifiuti sono stati abbandonati anche su aree di pregio paesaggistico notevole che meriterebbero massima tutela”.

È il commento della consigliera regionale e presidente della V Commissione Ecologia e Tutela del territorio della Regione Puglia, Loredana Capone, dopo l’indagine condotta dal Noe dei Carabinieri che ha portato alla luce reiterate attività finalizzate allo smaltimento illecito di rifiuti speciali, industriali, tessili e indifferenziati.

“Grave anche il fatto che sembra che le attività siano state coperte da azioni formalmente lecite – ha sottolineato Capone”.

La presidente della Commissione Ambiente ha quindi ringraziato la magistratura, le forze dell’ordine e l’Arpa Puglia per il lavoro svolto, assicurando la piena disponibilità della Regione e della Commissione a collaborare per rafforzare prevenzione e controlli, apprezzando la decisione della Giunta regionale di costituirsi parte civile.

“È evidente – ha aggiunto – che bisogna rafforzare anche le attività di monitoraggio. Serve un potenziamento delle azioni di tutela ambientale, anche attraverso maggiori risorse e personale dedicato ai controlli”.

A margine della Commissione odierna, Capone ha inoltre evidenziato il paradosso di subire attività criminali come quelle emerse grazie all’attività del Noe e dei carabinieri, da parte di una regione fortemente impegnata con tante imprese sul fronte dell’economia circolare e del riciclo. “La Puglia sta investendo sul recupero, sul riuso e sul riciclo dei rifiuti e quanto accaduto rappresenta un danno enorme non solo per l’ambiente, ma anche per un modello di sviluppo sostenibile. Infine, sul tema della chiusura del ciclo dei rifiuti, Capone ha invitato ad aprire una riflessione pragmatica sulle tecnologie più avanzate: “Basta con i no ideologici a tecnologia ed avanguardia: credo si debba valutare molto attentamente quanto inquinano le discariche e quanto le nuove tecnologie possano evitare questo tipo di inquinamento”.