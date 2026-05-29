Primi incendi della stagione: le fiamme avanzano in diverse zone della provincia di Lecce

Lecce – Favoriti da qualche imprudenza di troppo, dal caldo e dal forte vento di queste ore sono arrivati i primi incendi boschivi nel Salento.

La stagione estiva, ufficialmente, non è ancora partita, ma già si registrano vasti fronti di fuoco, che stanno divorando macchia mediterranea e vegetazione in genere in provincia di Lecce. E per evitare rischi a persone alcune abitazioni sono state evacuate.

Dal primo pomeriggio odierno, intorno alle ore 15, numerose squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono impenate nel territorio di Tricase Porto per un vasto incendio di vegetazione che ha interessato un’ampia area rurale e di macchia mediterranea.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa del forte vento. Sul posto l’impiego di diverse squadre operative provenienti da più distaccamenti della provincia, supportate da volontari della Protezione Civile.

A supporto delle operazioni da terra è intervenuto anche il mezzo aereo CAN 31 proveniente da Lamezia Terme, che ha effettuato circa 20 lanci, di cui 18 con schiumogeno ritardante, al fine di contenere l’avanzata del fronte di fuoco e proteggere le aree maggiormente esposte. Il veicolo ha fatto rientro alle ore 20.

Le operazioni terrestri risultano particolarmente difficoltose per la conformazione dell’area interessata e per le condizioni ambientali presenti sul posto.

Per ragioni di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità, si è resa necessaria l’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni presenti nella zona di Tricase Porto, lato nord.

L’incendio ha percorso complessivamente circa 80 ettari di terreno.

Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile stanno operando senza sosta per contenere il rogo, impedire la propagazione delle fiamme verso ulteriori abitazioni e strutture presenti nella zona e mettere in sicurezza l’intera area interessata.

Contemporaneamente, altri tre incendi di vaste proporzioni si sono sviluppati in altrettante zone del Salento: a ridosso della strada provinciale che collega la frazione di Cerfignano a Santa Cesarea Terme; nella zona adiacente la Provinciale 91, nel tratto litoraneo compreso tra Lido Marini e Torre Pali; e nell’area commerciale alla periferia di Presicce-Acquarica del Capo. Fronti sui quali sono impegnati, per limitare i danni, i vigili del fuoco e i volontari del Coordinamento provinciale di Lecce della Protezione civile.