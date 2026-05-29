Carmiano, il sindaco Erroi dopo gli interventi di pulizia e sfalcio: “Il Parco della Scienza è di tutti, prendiamocene cura assieme”

CARMIANO – C’è un modo semplice per misurare la qualità di un’amministrazione: guardare come cura gli spazi che appartengono a tutti. Non servono necessariamente le grandi opere, né i nastri tagliati in serie, ma la manutenzione ordinaria, quella silenziosa e costante che restituisce dignità ai luoghi della comunità. “È quello che ha fatto l’amministrazione di Carmiano, intervenendo con tempestività sul Parco della Scienza, fiore all’occhiello di Carmiano e Magliano, con un lavoro di pulizia e manutenzione del verde che lo restituisce alla piena fruibilità dei cittadini proprio nell’avvio della bella stagione”, dichiara Giovanni Erroi.

Le giornate si allungano, la primavera ha preso piede, e i cittadini tornano a cercare spazi all’aperto dove trascorrere il tempo libero.

Trovare un parco curato e accogliente non è un dettaglio: è un segnale preciso di attenzione verso chi quella struttura la vive ogni giorno.

Potrebbe sembrare scontato. Forse dovrebbe esserlo. Eppure chiunque abbia occhi sa che non è sempre così: la cura del verde pubblico è una delle prime voci a essere disattesa, rinviata, dimenticata. Per questo, quando accade con oculatezza e puntualità, vale la pena dirlo. A dare la notizia, direttamente dal parco, è stato il primo cittadino Gianni Erroi con un video pubblicato sui canali social, nel quale ha illustrato l’intervento e anticipato i prossimi passi: “A breve saranno definiti e resi noti gli orari ufficiali di apertura e chiusura, un passaggio che contribuirà a organizzarne meglio la fruizione e a garantirne la sicurezza”. Ma l’amministrazione sa bene che la cura di uno spazio pubblico non può essere solo compito di chi governa. Il sindaco chiede espressamente la collaborazione di tutti i cittadini, invitandoli a evitare atti di vandalismo: “Tenere il Parco della Scienza come si deve non è solo buona educazione, è un contributo concreto al bene di una comunità intera”. Perché uno spazio pubblico funziona davvero solo quando chi lo gestisce e chi lo frequenta si muovono nella stessa direzione.