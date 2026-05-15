La tragedia delle Maldive il cordoglio della Rettrice Aiello e di Unisalento

Di seguito il messaggio di cordoglio della rettrice, Maria Antonietta Aiello, a nome di tutta la comunità accademica: «La tragedia che ha colpito oggi i nostri colleghi alle Maldive ci lascia senza parole. Monica Montefalcone era una docente e una ricercatrice appassionata, che aveva scelto il mare come campo di studio e come vocazione. Insieme a lei hanno perso la vita sua figlia, Giorgia Sommacal, e altri tre italiani che amavano il mare con la stessa intensità: Muriel Oddenino – biologa marina e ricercatrice 31enne – e Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, entrambi istruttori subacquei.

A nome dell’intera comunità dell’Università del Salento esprimo il cordoglio più profondo alle famiglie, all’Università di Genova e a tutti coloro che hanno condiviso con le vittime percorsi di ricerca e di vita. Il mondo accademico italiano perde oggi figure preziose, e con loro una parte di quella passione per la conoscenza che è il cuore di ogni università».