Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Gallipoli (LE). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori programmati, sarà necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti che alimentano l’abitato di Gallipoli (LE), il 19 maggio 2026.
La riduzione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.