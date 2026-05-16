LECCE – Vigilia ad alta tensione in casa Lecce, pronto a giocarsi una fetta decisiva di salvezza nella trasferta contro il Sassuolo. I giallorossi difendono un prezioso punto di vantaggio sulla Cremonese in ottica salvezza e il tecnico Eusebio Di Francesco non nasconde l’importanza del momento.
Lecce, non si escludono due rientri col Sassuolo. Di Francesco suona la carica: “E’ la partita più importante della stagione”
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