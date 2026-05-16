Lecce, non si escludono due rientri col Sassuolo. Di Francesco suona la carica: “E’ la partita più importante della stagione”

“Domani il passato resterà tale, sia per loro che per me. Conta soltanto il presente”, ha dichiarato l’allenatore nella conferenza della vigilia, riferendosi ai suoi trascorsi sulla panchina neroverde. “Sono concentrato esclusivamente sul Lecce e su una gara che considero la più importante della nostra stagione”.

Di Francesco parla apertamente delle emozioni che accompagnano una sfida così delicata: “Ansie e paure fanno parte dell’essere umano. Condividerle deve aiutarci ad affrontare questa partita nel modo giusto. È la prima di due sfide decisive, ma non serve aggiungere ulteriore pressione”.

Il tecnico si aspetta un avversario tutt’altro che rilassato: “Il Sassuolo ha qualità e giocatori di grande esperienza. Basta pensare a Domenico Berardi, leader della squadra. Conosco bene anche elementi come Jay Idzes e Tarik Muharemović. I risultati ottenuti non sono casuali e Fabio Grosso ha svolto un ottimo lavoro”.

Restano ancora alcuni dubbi di formazione. “Danilo Veiga e Walid Cheddira si sono allenati solo parzialmente con il gruppo. Valuteremo fino all’ultimo le condizioni e le possibili alternative. Ho visto però grande attenzione e partecipazione da parte della squadra”.

Infine, il pensiero ai tifosi salentini, attesi in massa al Mapei Stadium: “Sapere che ci saranno oltre quattromila sostenitori giallorossi ci dà forza. Ma in campo andremo noi e dovremo essere capaci di trascinare un intero popolo verso un obiettivo che inseguiamo dall’inizio della stagione. Il loro sostegno sarà fondamentale”.