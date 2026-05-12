LecceArredo 2026 diventa internazionale: design, innovazione e sostenibilità protagonisti a Piazza Palio

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LECCE – Un’edizione che guarda al futuro dell’abitare, puntando su design contemporaneo, sostenibilità e innovazione tecnologica. È stata presentata ufficialmente questa mattina, nella Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, la 38ª edizione di , storico appuntamento fieristico del territorio che dal 15 al 18 maggio animerà Piazza Palio con oltre 130 aziende del settore arredo e design.

Un traguardo importante per la manifestazione organizzata da EMME Plus Fiere e Congressi e guidata da Maurizio Nardelli e Mauro Nardelli, che da quest’anno ottiene ufficialmente il riconoscimento di “Salone Internazionale”, confermandosi tra gli eventi di riferimento del comparto nel Sud Italia.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio Mario Vadrucci, la presidente della V Commissione della Regione Puglia Loredana Capone, la consigliera provinciale Loredana Tundo e l’assessore del Comune di Lecce Severo Martini, insieme ai rappresentanti delle aziende partner e sponsor.

Nel corso degli interventi è stato più volte sottolineato il valore economico e strategico della manifestazione per il territorio. “Eventi come questo muovono l’economia della provincia e rappresentano una vetrina importante per le imprese locali”, ha dichiarato Mario Vadrucci, evidenziando il ruolo di LecceArredo nel valorizzare le aziende dell’arredo salentino.

Particolarmente significativo anche l’intervento di Loredana Capone, che ha richiamato l’attenzione sul peso del distretto legno-arredo a livello nazionale, un comparto che in Italia supera i 52 miliardi di euro di fatturato. “Una fiera come LecceArredo – ha spiegato – permette di far emergere dati, produzione, lavoro ed economia, offrendo una concreta occasione di crescita e confronto”.

L’edizione 2026 sarà fortemente orientata verso le nuove esigenze dell’abitare contemporaneo: materiali eco-compatibili, tecnologie smart, risparmio energetico, benessere abitativo e progettazione di spazi multifunzionali saranno i temi centrali della manifestazione.

Accanto agli spazi espositivi, il programma prevede anche talk, momenti di approfondimento e show cooking dedicati al rapporto tra casa, convivialità ed esperienza quotidiana. Tra gli appuntamenti più attesi il talk “Sguardi sull’abitare”, in programma sabato 16 maggio alle ore 11 presso l’allestimento Montinaro Clima, con gli interventi di Arianna Corvaglia, Gloria Colazzo, Andrea Viti e Vincenzo D’Alba.

Tra i main sponsor dell’evento anche Parama SRL, realtà imprenditoriale in forte crescita nel settore dell’arredo bagno e dell’e-commerce, che durante la conferenza ha sottolineato l’importanza strategica della partecipazione alla fiera per consolidare la presenza sul territorio e ampliare il dialogo con il mercato.

L’inaugurazione ufficiale di LecceArredo 2026 è fissata per venerdì 15 maggio alle ore 17. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 16:30 alle 20:30 nella giornata inaugurale e dalle 10:30 alle 20:30 nei giorni successivi.

Per partecipare sarà possibile scaricare il ticket dal sito ufficiale LecceArredo. L’ingresso sarà gratuito venerdì e lunedì, mentre sabato e domenica il costo del biglietto sarà di 3 euro.

Clarissa Rizzo