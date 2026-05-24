L’offensiva bizantina e la riconquista normanna, la Battaglia di Brindisi e la distruzione di Bari, Lecce e Rugge

Alla morte del Re di Sicilia Ruggero II de Hauteville, avvenuta il 26 febbraio 1154, ascende al trono suo figlio Guglielmo I in seguito detto il Malo. L’anno successivo Guglielmo investe Maione di Bari del titolo di ammiratus ammiratorum, una specie di capo del governo e, subito dopo, cade in malattia, al punto che rapidamente si sparge la notizia della sua dipartita, sino ad arrivare alle orecchie dell’Imperatore di Bisanzio Manuele I Comneno che, da tempo, attende l’occasione giusta per riprendere la Puglia nelle proprie mani, sfruttando anche il malcontento di diversi baroni ostili alla politica normanna, in particolare Roberto III di Loritello che, fra l’altro, era imparentato con gli Hauteville. Inoltre la politica del pontefice Adriano IV sembra favorire le mire espansionistiche bizantine.

Senza attendere ulteriore tempo, Manuele dispone l’invasione del regno normanno, affidando il comando degli eserciti a Michele Paleologo ed a Giovanni Dukas, che iniziano l’offensiva nei pressi di Ancona, dove è posizionata una prima linea di difesa, predisposta nel 1140 da Ruggero II a protezione della Contea di Aprutium. Strenuamente il Conte Roberto de Aprutio, uno dei pochi signori fedeli ai Normanni, combatte alla testa dei suoi uomini nel tentativo di difendere Teramo, tuttavia il suo sforzo è vano, anche perché il valoroso conte cade durante le operazioni. Una seconda linea difensiva è dislocata fra le valli del Pescara, del Foro e del Sangro, ed è affidata al Conte Boemondo di Manoppello ma questi non interviene per frenare l’avanzata bizantina. Un’ulteriore linea difensiva si colloca nel Molise, in prossimità delle valli del Trigno, del Biferno e del Fortore ma, anche in questo caso, il comandante del presidio, il Conte di Molise Ugo II, che ha aderito alla rivolta di Roberto di Loritello, lascia passare i Bizantini. In maniera analoga vanno le cose sul fronte nord-ovest del regno, dove il Conte di Fondi Riccardo De Aquila, che ha il compito di presidiare la valle del Garigliano e del Liri, consente all’esercito pontificio di penetrare oltre la linea senza opporre alcuna resistenza.

Nel 1156 le armate di Bisanzio oltrepassano il Fortore e dilagano in Puglia, occupando diverse città. Intanto, il Conte di Andria Riccardo de Lingévres viene incaricato da Guglielmo I di provvedere all’estrema resistenza contro l’invasore. Per evitare ulteriori attacchi provenienti dal mare, questi provvede ad erigere una lunga barriera dalla costa adriatica a quella ionica, i cui resti sono in parte visibili ancora oggi nel Salento, quindi comincia un’accanita resistenza contro Michele Paleologo e Giovanni Dukas, sin quando non cade, sotto le mura della sua Andria, compiendo atti di eroismo. La sua azione riesce comunque a ritardare l’avanzata nemica, consentendo al comandante delle forze regolari regie, il vicecancelliere Ascletino, di giungere in Puglia e di sostenere battaglie di importanza vitale. Intanto un bando di Re Guglielmo, ormai ripresosi dalla malattia, istituiva una leva generale di tutti gli uomini liberi, ad iniziare dalle aree del Salento non ancora arresesi ai bizantini. Tale massa, posta agli ordini del connestabile Ruggero di Fleming, tenta invano di opporsi all’offensiva delle armate bizantine, comandate da Giovanni Dukas dopo la morte del Paleologo.

La mattina del 14 aprile 1156 l’esercito di Giovanni Dukas giunge nei pressi di Brindisi deciso a prenderla. Tuttavia le mura della città reggono l’urto, costringendo gli assedianti a porla sotto assedio, operazione che richiede diverso tempo e si protrae per molti giorni. Tale lasso di tempo si rivela fatale per i Bizantini, infatti consente l’arrivo di Guglielmo I, alla testa di un poderoso esercito, che li sorprende alle spalle e li attacca. Lo scontro si protrae per diversi giorni, rivelandosi particolarmente cruento e sanguinoso. Anche gli abitanti di Brindisi, indipendentemente dall’età o dal sesso, escono dalle mura e partecipano alla battaglia, contribuendo alla vittoria finale dei Normanni.

Ripresa la Puglia, comincia la spietata vendetta di Guglielmo il Malo contro le città ribelli. Bari viene presa e distrutta, il suo castello è quasi raso al suolo mentre la cattedrale viene profanata, quindi è la volta di Lecce. Nell’epoca in questione esiste, nei pressi di questa, un’altra città gemella: Rugge. I due centri hanno un dispositivo difensivo imperniato su un cunicolo sotterraneo, che consente alle forze preposte per la difesa di muoversi con grande celerità da un punto all’altro. Così i soldati possono spostarsi in breve tempo e senza essere visti da Lecce a Rugge e viceversa. Guglielmo pone l’assedio ad entrambe le città, tuttavia la presenza del cunicolo impedisce la conquista delle due piazze. Dopo alcuni mesi, quando finalmente viene scoperta la presenza del passaggio, le armate regie lo interrompono, interrompendo anche ogni forma di mutuo soccorso fra le due città, che vengono prese e rase al suolo. Rugge non si riprenderà mai da tale devastazione, ai suoi abitanti fu destinato un quartiere nei pressi delle mura di Lecce, mentre i suoi resti sono oggi visibili sulle strade che conducono a San Pietro in Lama ed a Lequile.

Bibliografia

Carducci, Storia del Salento, Congedo Editore, Galatina, 2004. Cuozzo, Quei maledetti Normanni, Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno, Napoli, 1989 Gentile, Guglielmo I detto il Malo Re di Sicilia, in www.stupormundi.it Palumbo, Storia di Lecce, Congedo Editore, Galatina, 1996. Houben, Normanni tra Nord e Sud. Immigrazione e acculturazione nel Medioevo, Di Renzo Editore, Roma 2003

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016), Contesa per Napoli. La Puglia ed il Regno di Napoli nelle guerre tra Spagna e Francia fra XV e XVI secolo (2024). Emergenza Vibrio Cholerae. Il Corpo Militare C.R.I. nell’emergenza colera in Puglia e Campania (1910-1911) (2025), per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.