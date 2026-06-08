L’almanacco di oggi 8 giugno

Il Santo del giorno: San Medardo. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Quandu ccappi alla cargiula ete sulu pe lla ‘ngula. Significato: Quando capiti nella trappola è soltanto per la gola.
– Sono nati in questo giorno
1671 Tommaso Albinoni
1810 Robert Schumann
1947 Kathy Baker
1953 Bonnie Tyler
– Proverbio
Chi non ha imparato nulla, vivrà di pan stentato
– Accadde oggi
1869 viene brevettato l’aspirapolvere
1976 a Genova viene ucciso il procuratore Francesco Coco e i due uomini che lo scortano. L’azione viene rivendicata dai Nuovi Partigiani e dalle Brigate Rosse
1999 muore 74anne il conduttore televisivo Corrado Mantoni
– Scoperte
1933 Wiley Post compie il primo giro del mondo in aereo da solo