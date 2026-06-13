L’almanacco di oggi 13 giugno

Il Santo del giorno: Sant’ Antonio da Padova. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Sant’Antoni te le tritici crazzie. Significato: Il Santo è conosciuto per le tredici grazie.
– Sono nati in questo giorno
1865 William Butler Yeats
1888 Fernando Pessoa
1976 J. Brown
– Proverbio
L’uomo senza esperienza crede ad ogni parola; ma l’uomo cauto bada dove mette i piedi
– Accadde oggi
1946 Re Umberto II lascia la carica di sovrano d’Italia
1970 la finale dei mondiali viene vinta dall’Italia che batte la Germania per 4 a 3
1997 al processo per l’attentato a Oklaoma city, la giuria condanna a morte Timothy McVeigh
– Scoperte
1938 La Nestlè mette in vendita il primo caffè solubile