Poli Bortone rassicura Lecce: “Qui non ci sono le baby gang delle grandi città”

“Parlare di ‘baby gang’ a Lecce è certamente eccessivo”. La sindaca Adriana Poli Bortone chiarisce di aver utilizzato anche lei impropriamente questa definizione “spinta soprattutto dalla preoccupazione verso tutti gli aspetti che riguardano i più giovani”. Ridimensionare l’allarme senza minimizzare gli episodi di violenza. È la linea scelta dalla prima cittadina dopo i recenti casi di aggressioni tra adolescenti che hanno acceso il dibattito pubblico sul fenomeno delle cosiddette baby gang nel centro di Lecce. Dopo l’inchiesta della Polizia di Stato che ha portato all’identificazione di quattro minorenni, tra i 14 e i 16 anni, ritenuti coinvolti nei pestaggi avvenuti soprattutto nell’area del Teatro Apollo e di piazza Libertini, il primo cittadino invita a mantenere alta l’attenzione ma senza alimentare paure eccessive.

Il sindaco sottolinea come quanto avvenuto nelle ultime settimane non possa essere assimilato alle realtà criminali organizzate presenti in alcune metropoli italiane. “È improprio assimilare quanto accade a Lecce alle vere baby gang presenti in alcune grandi città italiane, dove operano bande organizzate responsabili di atti criminali ben più gravi. Un accostamento del genere rischia di trasmettere all’esterno un’immagine distorta della nostra città. Lecce non è una città insicura”.

Le parole del sindaco arrivano dopo giorni segnati da nuove denunce e dal racconto di adolescenti vittime di aggressioni da parte del gruppo ribattezzato “quelli dell’Apollo”. L’ultimo episodio riguarda un 14enne di Lizzanello, finito al pronto soccorso dopo essere stato accerchiato e colpito in piazza Libertini. Episodi che hanno spinto anche l’intergruppo consiliare “Grande Lecce” a proporre una manifestazione pubblica contro il fenomeno della violenza giovanile.

Poli Bortone, pur invitando alla prudenza nei toni, ribadisce però la necessità di una risposta ferma. “È doveroso condannare con fermezza gli episodi di vandalismo e di inciviltà verificatisi in città, anche nel centro storico, ad opera di gruppi di adolescenti privi del rispetto per il prossimo”. Secondo il sindaco, il fenomeno sarebbe già sotto controllo grazie al lavoro delle forze dell’ordine e della Procura per i Minorenni. “Come ha evidenziato il prefetto, il fenomeno è ben circoscritto e monitorato. I gruppi dediti al bivacco, a comportamenti vandalici o ad atteggiamenti di bullismo sono già sotto stretta osservazione e molti dei responsabili sono stati individuati”.

Il primo cittadino evidenzia anche come le dimensioni della città permettano interventi più rapidi ed efficaci. “La dimensione della nostra città consente controlli continui e interventi tempestivi nei luoghi in cui si verificano episodi di intemperanza”. Nessun abbassamento della guardia, dunque, ma un invito a fare rete tra istituzioni, famiglie e scuola. “Deve prevalere una cultura del rispetto, dell’ordine e della sicurezza”, conclude Poli Bortone, rinnovando il ringraziamento alle forze dell’ordine e chiedendo di intensificare i controlli nelle aree più sensibili del centro cittadino.