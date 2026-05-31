Michele Paone e la sua amata Lecce

Quando si passeggia per le vie della Lecce vecchia è inevitabile il richiamo alla sua straordinaria attività di “restauro” della memoria, bene illustrata nel bel saggio di Mario Marti, “La Lecce di Michele Paone”, pubblicato nel volume collettaneo “Nei giardini del passato. Studi in memoria di Michele Paone”, a cura di Ilario D’Ancona e Mario Spedicato, Edizioni Grifo, 2011(1).

Non a caso il Marti osservava che: “tutti gli studiosi e gli amanti di cose salentine, ad ogni livello, dovrebbero essere grati a lui per le sue specifiche ricerche, e per i solidi risultati raggiunti, lungo quasi quarant’anni d’impegnatissimo lavoro”.

Michele Paone, nato a San Vitaliano di Napoli il 3 novembre 1938 e scomparso a Lecce il 5 gennaio 2001, fu salentino per studi, avendo frequentato il Liceo classico “G. Palmieri”.

Agli esami di maturità, nel 1956, ebbe la votazione più alta in storia, mai prima riconosciuta ad altro allievo.

Successivamente si iscrisse all’Università degli Studi di Bari ed a soli 21 anni si laureò in giurisprudenza, con il massimo dei voti e la lode. Poi, nel 1964, vincitore di concorso, entrò in magistratura, ricoprendo vari ed importanti incarichi a Bolzano, Bari, Lecce e infine a Gallipoli(2).

Per spiegare la sua instancabile attività di narratore della storia delle chiese, dei chiostri, dei cortili e dei palazzi della città, illustrata in numerosi saggi e preziose monografie (3), in più occasioni ebbe a dire: “ mi sono lasciato irretire dall’armoniosa elegia del suo volto” o anche “mi sono lasciato conquistare dai suoi segreti” e “ne ho ricercato le emozioni e le fantasie” .

Un amore senza remore, professato e ricco, a tratti, di esuberante nostalgia.

Con parole toccanti, scrisse : “Confesso che Lecce è per me un’ammaliante, inesausta, fonte di ispirazione. A lei ho dedicato i volumi sulle sue chiese, sui suoi palazzi; mi sono lasciato irretire dall’armoniosa elegia del suo volto; ne ho ricercate le emozioni e le fantasie suscitate da antichi e recenti autori e ne ho raccolto le lusinghiere o critiche scritture; mi sono lasciato conquistare dai suoi segreti; ne ho decifrato le iscrizioni medievali e umanistiche; mi sono scontrato con il suo stemma civico e alla lupa passante sotto il leccio ho dedicato un volume che non mi è meno caro degli altri.

(…) Protesto il mio amore per Lecce con consapevolezza e con decisione; oramai, sono un inguaribile vecchio leccese, cui sono cari tutti gli argomenti, tutti i temi, tutti gli angoli, ogni pagina, tutte le vicende, dalle più umili alle più eccelse, della sua storia.(…)”.

Non a caso, l’insigne Cesare Brandi, in Introduzione a Michele Paone, Palazzi di Lecce, Mario Congedo Editore, 2001, ritenne che la civiltà architettonica leccese, che tanto lo sedusse, avesse trovato proprio in Michele Paone ” l’accurato esegeta e il precisissimo notaro”.

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(1) Il volume “Nei giardini del passato. Studi in memoria di Michele Paone”, a cura di Ilario D’Ancona e Mario Spedicato, Edizioni Grifo, 2011, suddiviso in tre Parti, contiene i contributi di autorevoli studiosi e accademici.

Nella Parte prima, dal titolo “L’uomo e lo studioso”, compaiono i saggi di: Mario Spedicato, “Presentazione”; Padre Ilario D’Ancona, “Ricordo di Michele Paone”; Dino Levante, “Storia e arte in Michele Paone: percorso bio – bibliografico”; Mario De Marco, “In memoria di Michele Paone”; Mario Marti, “La Lecce di Michele Paone”.

Nella Parte seconda, “Il territorio e la storia”, sono raccolti i contributi di: Paolo Agostino Vetrugno, “Rinascimento in Terra d’Otranto. Per una rilettura della scultura salentina tra Quattro e Cinquecento”; Adele Spedicati, “L’opinio di Angelo Thio sul libro delle Categoriae”; Francesco De Paola,”Vanini nel Salento:origine e fine di un’icona anticlericale”; Roberto Orlando, “Il passaggio del ducato di Taurisano dai De Castro ai Lopez y Royo”; Maria Rosaria Tamble’, “Sulle tracce di Pietro Micheli, tipografo borgognone in terra salentina”; Francesco Quarto, “Nuove emergenze tipografiche Leccesi Mundus traditus”; Claudia Carluccio, “Processi editoriali e disciplinamento sociale nel Salento nell’età della Controriforma” ; Antonio Biagio De Meo, “Matrimoni al “buio” in epoca rinascimentale: il caso di Copertino“; Angelo D’Ambrosio,”Il diavolo, la salute e lo straordinario nelle biografie claustrali in età moderna”; Luigi De Rosa,” La peste del 1690-91 in Puglia”; Francesco Dandolo, ” “Aspetti della presenza dei Gesuiti nel regno delle due Sicilie” ; Rosario Iurlaro, “Il giardino delle delizie a Francavilla”.

Nella Parte terza, “Ottocento e Novecento”, sono presenti i seguenti saggi : Salvatore Coppola, ” Spagna e Risorgimento italiano. Brevi considerazioni della diplomazia spagnola sugli avvenimenti più importanti del biennio 1860/61″; Franca Tondo,”La colonna sonora del Risorgimento Salentino. Le bande musicali come mezzi di ” persuasione” politica“; Aldo Caputo, “Liberali e Ciaurri. Il contributo di Surbo al processo di unificazione italiana”; Giovanna Bino,”La Biblioteca e la famiglia Arditi. Storia di un patrimonio librario”; Alessandro Laporta, ” In villeggiatura con Fogazzaro”; Michele Mainardi, “La fascia costiera del Salento nelle carte topografiche del 1874”; Franco Antonio Mastrolia, “Olivicultura e industria olearia in Terra d’Otranto dai primi dell’Ottocento alla grande Guerra” ; Adriana Marti, ” Il legato di Beniamino Russo e la costruzione del Santuario di Sant’Oronzo fuori Lecce mura”; Giovanna Falco, ” La chiesa di San Giuseppe da Copertino in Copertino da Stalletta a Santuario: storia, trasformazioni e descrizioni”; Valentina Serio, ” Il giornalismo cattolico salentino davanti alla Grande Guerra: L’Ordine 1914/18″; Vittorio Zecchino, ” Notizia dei Rubichi nel Salento. Dai notai di Galatone aile icone leccesi del Foro e del giornalismo”; Giuseppe Caramuscio, ” Il lauro e l’Edera. L’interventismo repubblicano a Lecce ( 1915-20)” ; Luigi De Luca, “Ancora sul “visionario sonoro”. Nella riflessione estetica nel ‘900″; Giansandro Merli, ” Il dispositivo di clandestinità. Dinamiche di esclusione -inclusione nel mondo globalizzato”.

(2) Per ampi riferimenti alla sua opera e biografia, cfr. Carlo Stasi, voce “Michele Paone”, in Dizionario Enciclopedico dei Salentini, Edizioni Grifo, 2018, Vol II, pp. 796 – 797.

(3) In argomento, cfr. Dino Levante, Per una bibliografia di Michele Paone: (1938-2001),

Lecce, Orantes, 2004, pp. 151-209.