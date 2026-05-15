Migranti, Actionaid: in Puglia nessuna invasione ma centri sovraffollati

In Puglia, come in Italia, non c’è alcuna “invasione migranti”. Al 31 dicembre 2024 le persone straniere accolte nella regione sono 6.575 su 6.990 posti, pari allo 0,166% della popolazione residente, sotto la media nazionale (0,23%). È quanto emerge dal nuovo report “La Frontiera, ovunque. Centri d’Italia 2026”, realizzato da ActionAid in collaborazione con Openpolis, che ricostruisce il sistema di accoglienza attraverso dati ottenuti da Ministeri e Prefetture.

La Puglia ha un profilo diverso da molte altre regioni: il SAI, cioè la rete degli enti locali con standard di servizi e generalmente più orientata all’inclusione, rappresenta il 56,7% della capienza regionale; i CAS, centri di accoglienza straordinaria di competenza delle Prefetture, pesano per il 31,2%; la prima accoglienza per il 12,1%. Sulla carta, quindi, la regione è meno sbilanciata di altre sul circuito straordinario.

“Anche la Puglia dimostra che l’emergenza non è nei numeri. I numeri sono bassi, il SAI pesa più che altrove e non c’è alcuna invasione. Ma il sistema è segnato da mancata programmazione e le persone sono lasciate nei centri sovraffollati. Bari è il caso più critico con la frontiera che entra nello spazio urbano: il CPA di Bari-Palese a fine 2024 ha ospitato 200 persone in più rispetto ai 640 posti“, dichiara Fabrizio Coresi, esperto Migrazioni ActionAid.

Bari: la frontiera dentro la città. Nel comune capoluogo si registrano 990 presenze su 805 posti, con una saturazione del 123,0%. Qui non è il circuito dei CAS adulti a creare la pressione: il 79,5% della capienza comunale è in prima accoglienza, mentre il restante 20,5% è nel SAI. Il punto più critico è il CPA di Bari-Palese: 843 persone presenti su 640 posti, pari al 131,7%. Nella provincia di Bari si riscontrano 1.710 presenze su 1.662 posti, di cui il 38,5% in prima accoglienza. A differenza delle grandi aree metropolitane trainate dai CAS, Bari è una frontiera urbana: un luogo in cui arrivo, filtro iniziale e permanenza temporanea finiscono per concentrarsi dentro la città.

Le altre province: centri sovraffollati e Cas adulti. In provincia di Foggia, il CPA di Manfredonia, registra 135 presenze su 80 posti, pari al 168,8%. Anche qui la criticità riguarda la prima accoglienza, mentre nei Cas per adulti ci sono il 25% in più delle presenze rispetto alla capienza. A Brindisi gli esuberi superano del 34% la disponibilità di posti, a lecce del 26%. Taranto ha un profilo diverso, è la provincia pugliese più dipendente dai CAS, ma non mostra lo stesso livello di saturazione del circuito straordinario delle altre province: 959 posti e 892 presenze, con il 72,1% della capienza nei CAS, la quota più alta tra le province pugliesi. Sono 19 le strutture per adulti oltre il 120% della capienza. Per riportare questi centri almeno sotto quella soglia andrebbero redistribuite 188 persone. In sintesi, guardando ai soli CAS adulti, in Puglia si contano 87 strutture, 2.099 posti e 2.463 presenze; e riferendoci all’intero circuito governativo si registrano 3031 posti e 3636 presenze in 94 strutture. Nei circuiti dedicati ai minori stranieri non accompagnati si registrano 563 presenze, di cui 492 nel SAI MSNA e 71 nei CAS minori.

Gestori in espansione e for profit. Il primo gestore dei CAS adulti pugliesi è Azzurra Srls, con 221 posti in 9 strutture, pari al 10,5% della capienza regionale del circuito CAS adulti. La sua presenza è concentrata nella provincia Barletta-Andria-Trani, dove controlla 221 posti su 244, cioè oltre il 90% della capienza CAS adulti provinciale. I primi tre gestori CAS adulti in Puglia arrivano insieme al 30,4% della capienza regionale. Se si guarda ai soggetti gestori for profit, questi gestiscono 22 CAS adulti, 805 posti e 1.002 presenze e cioè il 38,4% dei posti regionali nei CAS adulti e il 40,7% delle presenze. Soprattutto, il profit concentra quasi la metà del sovraffollamento più grave: 86 persone oltre la soglia del 120% su 188 da redistribuire nella regione. Nel quadro descritto il settore profit non è l’unico problema, ma rende evidente che nei punti più fragili della rete pugliese. La domanda di accoglienza si intreccia con soggetti privati, assenza di competenze e vocazione sociale, strutture spesso piene oltre la capienza e una geografia poco adatta a costruire percorsi di autonomia. Un quadro aggravato dalla presenza di soggetti che hanno sviluppato una specializzazione nella gestione di centri di detenzione amministrativa e che conferma la sempre maggiore ibridazione tra prima accoglienza e trattenimento in ingresso: sui 3.031 posti complessivi, oltre un terzo (1.098), compreso un centro per minori, è amministrato da enti che hanno gestito o gestiscono tuttora centri di detenzione amministrativa, che nulla hanno a che vedere con l’accoglienza. Gestori che sovente, come nel caso di Engel e Officine Sociali, presentano profili problematici e sono saliti all’onore delle cronache per episodi di mala gestione.

I controlli: copertura maggiore rispetto al dato nazionale ma distribuzione diseguale. Nonostante il contesto problematico appena descritto, nel 2024 in Puglia risultano 36 controlli per 25 strutture distinte su 93 presenti al 31.12.2024, cioè circa 26,9%del totale dei centri prefettizi. Ma questo dato aggregato è fuorviante: la copertura è alta a Bari e BAT (province dove si concentrano 21 controlli su 36 totali); presente nei nodi fondamentali a Brindisi; debole a Foggia (3 controlli su 8 strutture) e Lecce (44 Cas e 3 controlli), e nulla a Taranto. La responsabilità del sistema resta pubblica anche quando la gestione è affidata a soggetti privati o del terzo settore.

Dal mare all’accoglienza: la produzione dell’emergenza sul versante adriatico. La Puglia è anche parte della frontiera sud. L’assegnazione di porti lontani alle navi delle organizzazioni non governative non può essere spiegata con la mancanza di posti nei territori di frontiera. Tra 14 e 17 dicembre 2024 sono 182 le persone sbarcate da navi Ong nei porti del centro nord (Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna), tra cui 22 minori e 19 MSNA. Appena quindici giorni dopo risultavano 9.170 posti inutilizzati lungo il versante Sud-Adriatico, di cui 1.106 nella sola Puglia. La regione da sola aveva quindi posti inutilizzati pari a oltre 6 volte le persone sbarcate. Il dato non prova che ogni posto fosse immediatamente assegnabile, ma rende poco convincente l’idea che l’invio verso porti lontani dipenda semplicemente dall’assenza di posti nei territori di frontiera. In Puglia posti liberi e sovraffollamento convivevano a fine 2024, ma i posti liberi erano soprattutto nel sistema Sai degli enti locali (1.063 posti su 1.106, pari al 96,1%). La questione, quindi, non è solo la disponibilità astratta di posti, ma la capacità del sistema di usarli in modo tempestivo, trasparente e coerente con i bisogni delle persone.