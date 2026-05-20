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Domenica 24 maggio torna “Cortili Aperti”nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche

ADSI Puglia apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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