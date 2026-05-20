Domenica 24 maggio torna “Cortili Aperti”nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche

LECCE – Domenica 24 maggio ADSI Puglia celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in tutta Italia a migliaia di visitatori. Un’opportunità unica per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali.

Il tema della Giornata Nazionale 2026 “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” richiama in particolare la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni.

Nell’ambito della Giornata Nazionale torna il 24 maggio in Puglia “Cortili Aperti” l’iniziativa che valorizza spazi storici interni alle dimore e i palazzi del territorio, rafforzando il racconto di un patrimonio vivo e accessibile e ampliando le occasioni di incontro tra cittadini, visitatori e luoghi della storia.

Nell’occasione ADSI Puglia aprirà ai visitatori oltre 100 dimore, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo al pubblico di scoprire spazi, storie e tradizioni di questi luoghi, grazie al supporto della rete dei Soci dell’Associazione.

Di seguito l’elenco delle dimore storiche che apriranno al pubblico in Puglia, domenica 24 maggio, disponibile e costantemente aggiornato anche sul sito

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/gn-puglia/

· Antico forno di San Luca, Bitonto (BA)

· Arco Pinto, Bitonto (BA)

· Cappella e Sedile Sant’Anna, Bitonto (BA)

· Cappella San Matteo, Bitonto (BA)

· Cappella Santa Margherita (de Ilderis), Bitonto (BA)

· Cattedrale di Bitonto, Bitonto (BA)

· Chiesa del Crocifisso, Bitonto (BA)

· Chiesa del Purgatorio, Bitonto (BA)

· Chiesa di San Gaetano, Bitonto (BA)

· Chiesa di San Vito, Bitonto (BA)

· Chiesa Maria SS Annunziata, Bitonto (BA)

· Chiesa San Domenico, Bitonto (BA)

· Chiesa San Francesco da Paola, Bitonto (BA)

· Chiesa San Giorgio, Bitonto (BA)

· Chiesa Santa Teresa Puglia, Bitonto BA

· Chiostro Don Milani, Bitonto (BA)

· Chiostro Medioevale S. Francesco d’Assisi, Bitonto (BA)

· Convento dei Cappuccini, Bitonto (BA)

· Cripta Cattedrale di Bitonto , Bitonto (BA)

· Episcopio Cattedrale, Bitonto (BA)

· Galleria Nazionale della Puglia “G.eR.Devanna”, Bitonto (BA)

· Giardini Pensili, Bitonto (BA)

· Liceo Classico Carmine Sylos, Bitonto (BA)

· Loggia Agera, Bitonto (BA)

· Museo Spazi della Memoria, Bitonto (BA)

· Museo Accademia della Battaglia, Bitonto (BA)

· Museo Archeologico De Palo – Ungaro, Bitonto (BA)

· Museo Diocesano, Bitonto (BA)

· Ospedale San Nicola, Bitonto (BA)

· Palazzo Albuquerque, Bitonto (BA)

· Palazzo Barone – Gentile – Sisto, Bitonto (BA)

· Palazzo Bove Puglia, Bitonto (BA)

· Palazzo Bove Planelli Termite, Bitonto (BA)

· Palazzo De Ferraris Regna, Bitonto (BA)

· Palazzo de Lerma, Bitonto (BA)

· Palazzo de Marinis, Bitonto (BA)

· Palazzo Franco – Spinelli – Regna, Bitonto (BA)

· Palazzo Gentile Labini Sylos, Bitonto (BA)

· Palazzo Gentile Senior, Bitonto (BA)

· Palazzo Giannone Alitti, Bitonto BA

· Palazzo Pannone-Ferrara, Bitonto (BA)

· Palazzo Planelli, Bitonto (BA)

· Palazzo Rogadeo, Bitonto BA

· Palazzo Santorelli, Bitonto BA

· Palazzo Scaraggi – Labini, Bitonto (BA)

· Palazzo Sylos Calò, Bitonto (BA)

· Palazzo Sylos Sersale, Bitonto (BA)

· Scuola di Disegno F. Spinelli, Bitonto (BA)

· Succorpo paleocristiano della Cattedrale, Bitonto (BA)

· Teatro Tommaso Traetta, Bitonto (BA)

· Torrione Angioino, Bitonto (BA)

· Torleanzi, San Pietro Vernotico (BR)

· Castello Palazzo-Imperiali, Francavilla Fontana (BR)

· Palazzo Argentina, Francavilla Fontana (BR)

· Palazzo Caroli-Forleo-Milone, già Forleo-Brayda, Francavilla Fontana (BR)

· Palazzo del Sedile, Francavilla Fontana (BR)

· Palazzo Ex Real Collegio Ferdinandeo, Francavilla Fontana (BR)

· Palazzo Galante-Calò, Francavilla Fontana (BR)

· Palazzo Pipino-Resta, ora Braccio, Francavilla Fontana (BR)

· Palazzo Salerno, Francavilla Fontana (BR)

· Palazzo Truppi-Ognissanti, già Bottari, Francavilla Fontana (BR)

· Villa La Meridiana, Santa Maria di Leuca (LE)

· Palazzo Tamborino Cezzi – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Scarciglia, Lecce(LE)

· Palazzo Sambiasi – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Rollo – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Protonobilissimi – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Persona-Taurino, sede del Museo Ebraico – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Marrese – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Maresgallo – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Maremonte, Lecce(LE)

· Palazzo Lecciso, Lecce(LE)

· Palazzo Guido – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Grassi – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Granafei, Sternatia (LE)

· Palazzo Ducale Venturi, Minervino di Lecce (LE)

· Atrio del Palazzo Ducale Castromediano, Lecce (LE)

· Palazzo Ducale, Andria(LE)

· Palazzo dei Perroni – Pollicastro Boutique Hotel – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Carrozzini – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzo Carrelli Palombi, Lecce(LE)

· Palazzo Brunetti, Lecce(LE)

· Palazzo Briganti, Gallipoli (LE)

· Palazzo Bernardini, Lecce(LE)

· Palazzo Apostolico Orsini– Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Palazzetto Palmieri – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· MUST – Museo Storico Città di Lecce – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Istituto di Cultura e Lingue Marcelline – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· II Circolo Didattico “Edmondo De Amicis”, Lecce (LE)

· Ex convento degli Agostiniani “Chiesa di Santa Maria di Ogni Bene”, Lecce(LE)

· Dimora Storica Muratore, Lecce(LE)

· Chiesa della Natività della Vergine detta ”la Nova”, Lecce(LE)

· Castello Dentice di Frasso, Lecce(LE)

· Cappella nobiliare di San Leucio, Lecce(LE)

· Borgo Sant’Anna, – Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Accademia di Belle Arti – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Chiesa di Santa Elisabetta,– Lecce Cortili Aperti, Lecce(LE)

· Castello Carlo V – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Castello di Depressa atrio e “Cantina di Salve”, Depressa (LE)

· Convitto Palmieri – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Fiermonte Museum – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Fondazione Palmieri – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Galleria Ship in Arte – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Palazzo Comi, Lucugnano di Tricase (LE)

· Palazzo Turrisi Palumbo – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Palazzo Zimara – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Regia Scuola Artistica Industriale oggi Liceo Artistico e Coreutico Ciardo-Pellegrino – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Studio d’Arte Miglietta – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Cantina Castel di Salve, Depressa (LE)

· Castello di Casamassella, Casamassella (LE)

· Palazzetto Bensanti – Lecce Cortili Aperti, Lecce (LE)

· Villa Pantaleo, Taranto (TA)