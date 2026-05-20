Rissa durante un evento musicale: licenza sospesa per 20 giorni per un locale

OTRANTO (Lecce) – A Otranto scatta la sospensione per 20 giorni dell’attività di un noto locale pubblico. Il provvedimento, firmato dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, è stato notificato dalla Polizia di Stato ai titolari dell’esercizio commerciale al termine di un’istruttoria avviata dopo i gravi episodi verificatisi lo scorso 5 aprile.

La decisione rientra nelle competenze dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ed è stata adottata con finalità preventive e cautelari, con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla base del provvedimento vi è la violenta rissa scoppiata durante una serata musicale che aveva richiamato numerosi partecipanti nel locale otrantino. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Otranto, intervenuti sul posto insieme al personale della Questura di Lecce, il confronto avrebbe coinvolto circa trenta persone, generando momenti di forte tensione e panico tra i presenti.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti hanno consentito di appurare che la lite sarebbe nata nell’area di pertinenza del locale e, con ogni probabilità, anche all’interno dell’esercizio stesso, per poi degenerare all’esterno e propagarsi nelle attività vicine. Durante i disordini sono stati danneggiati tavoli, sedie e vasi appartenenti anche ai locali limitrofi, mentre molti clienti, spaventati, sono stati costretti ad allontanarsi rapidamente per evitare di rimanere coinvolti.

L’attività investigativa successiva ha portato all’identificazione e alla denuncia di nove persone ritenute coinvolte nella rissa, già oggetto di un precedente comunicato diffuso dalla Questura il 28 aprile.

Parallelamente, la Squadra Amministrativa del Commissariato aveva avanzato una proposta di sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’iter amministrativo, curato dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Lecce, si è concluso oggi con l’emissione e la notifica del provvedimento di chiusura temporanea per 20 giorni.

La Questura sottolinea come la misura sia stata adottata nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, evidenziando che il locale era già stato destinatario di una diffida del Questore nel 2024, oltre che di sanzioni amministrative comminate tra il 2024 e il 2025.

Nel provvedimento viene inoltre ribadita l’importanza, per i gestori di pubblici esercizi e locali da intrattenimento, di garantire adeguati standard di sicurezza durante eventi ad alta affluenza, anche attraverso la collaborazione con personale specializzato nei servizi di controllo e sicurezza, figure abilitate e iscritte negli appositi elenchi prefettizi.

L’attenzione della Polizia di Stato sui locali pubblici e sulle modalità di gestione degli eventi continuerà a rimanere alta, con l’obiettivo di garantire sicurezza agli avventori, rispetto delle regole e tutela della legalità.