Protezione civile, aggiornato il sistema di allertamento e acquisita area con attrezzatura radar per il monitoraggio meteo

Si aggiorna il Sistema di Allertamento Regionale di Protezione Civile, approvato con DGR n. 1571/2017, con una nuova classificazione dei livelli di criticità per il vento, una nuova veste grafica dei documenti di allertamento e con l’introduzione della lingua inglese e dell’uso di Telegram.

Relativamente al rischio Vento è stato introdotto lo scenario di “Criticità Elevata” (Allerta Rossa) per eventi di intensità eccezionale e sono stati stabiliti parametri anemometrici più stringenti in termini di velocità del vento medio e delle raffiche. L’aggiornamento delle soglie anemometriche e degli scenari di danno attesi è stato deciso a seguito delle attività di monitoraggio e studio in tempo differito del Centro Funzionale Decentrato della Puglia, che ha rilevato negli ultimi anni una variazione significativa delle forzanti meteorologiche, con un incremento della frequenza e della severità di eventi legati a raffiche di vento e fenomeni convettivi intensi, e dall’analisi degli effetti al suolo, che ha evidenziato una maggiore vulnerabilità delle aree urbane e forestali ai venti di burrasca.

Al fine di rendere più chiara, tempestiva, efficace e sito-specifica la comunicazione del rischio alle componenti del sistema di Protezione Civile e alla cittadinanza è stata introdotta una nuova veste grafica per i documenti di allertamento (Bollettino di criticità regionale, Messaggio di Allerta e Avviso di Criticità Regionale) con l’introduzione nei Messaggi di Allerta della lingua inglese, nell’ottica della più ampia comunicazione delle criticità. Per una maggiore diffusione dei Messaggi di Allerta si è deciso di non utilizzare più il sistema degli SMS ma un apposito canale Telegram. Tutti i documenti di allertamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Sezione Protezione civile della Regione Puglia https://protezionecivile.regione.puglia.it/

Oltre all’aggiornamento della DGR n. 1571/2017 “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, nell’ultima seduta di Giunta è stato approvato anche l’atto di indirizzo per l’acquisizione in regime di comodato d’uso gratuito di un’area situata nella provincia di Brindisi che ospita un apparato radar meteorologico in banda C, intervento che rientra nell’Accordo di cooperazione istituzionale per l’attuazione della misura M2C4 – investimento 1.1 “Realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione” prevista dal PNRR tra Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione Puglia. Obiettivo del Dipartimento regionale di Protezione civile e Gestione emergenze è quello di rimettere in funzione, dopo il suo ammodernamento a carico del MASE con i suddetti fondi PNRR, l’apparato radar già presente nell’area acquisita, installato e utilizzato dal CNR-ISAC nell’ambito di un vecchio progetto finanziato con fondi FESR 2007-2013 della Regione Puglia. Il nuovo radar brindisino andrà a integrare la rete radar nazionale, consentendo di migliorare la copertura della rete sulla Puglia e fornire informazioni complementari ed integrabili con quelle derivanti dalla rete convenzionale di monitoraggio al suolo in telemisura gestita e monitorata dalla Protezione civile Puglia. Si renderà, ad esempio, in questo modo più agevole la ricostruzione dei campi di precipitazione e la stima in tempo reale dell’intensità e direzione media di spostamento di una perturbazione.

“Alla luce dei fenomeni meteorologici estremi che si verificano sempre più frequentemente nella nostra regione, a causa dei cambiamenti climatici e di una crescente fragilità del territorio, la Giunta ha deciso di rivedere alcune procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile e di implementare la strumentazione necessaria al monitoraggio dei fenomeni – ha spiegato l’assessora regionale all’Ambiente e al Clima con delega alla Gestione delle emergenze -. La Protezione civile regionale non lavora solo sulle emergenze ma anche sulla prevenzione, grazie alle professionalità tecnico-scientifiche dei suoi funzionari e a una strumentazione all’avanguardia distribuita sul territorio, che andremo a potenziare con il nuovo radar meteo nel brindisino. Ritengo importante la scelta di utilizzare i canali social per la diffusione dei Messaggi di Allerta e di inserire anche la lingua inglese. La Puglia è una regione multietnica e ricca di stranieri, tutti devono essere messi nelle condizioni di comprendere i rischi di un evento meteorologico atteso e la diffusione via social è sicuramente la più capillare possibile.”