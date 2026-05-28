Passa in Consiglio il regolamento della movida con premialità e maxi sanzioni: stop ai minimarket che vendono alcol la notte

LECCE – È appena passato, alle 4 del mattino, con un fiume di emendamenti di correzione degli errori materiali, il regolamento sulla movida leccese, con sanzioni pesantissime e premialità a chi si dota della vigilanza cioè la concessione di restare aperti fino alle 3 di notte anziché all’1. Sono stati bocciati tutti i 6 emendamenti dell’opposizione, ma alla fine è passato un emendamento scritto da maggioranza e opposizione per il consumo nelle aree anche esterne al locale ed è consentito l’asporto per chi ha l’autorizzazione con l’utilizzo di carta biodegradabile (col bicchiere di plastica pieno di alcol si potrà andare in giro). Chi attende di sedersi (ed è in piedi nell’area di pertinenza del locale) può bere alcol, ma dentro bicchieri biodegradabili, senza che abbia un bicchiere di vetro, che può essere concesso solo se è seduto. In commissione questa norma era stata considerata un refuso dal dirigente, ma questa notte è stata fatta passare in Consiglio. Nei bar e nelle pizzerie non sarà vietato dare acqua, ma sarà vietato dare alcolici dopo le 22.

IL COMMENTO DELL’ASSESSORE MARGIOTTA

“Non è nostra intenzione limitare la movida, che è una cosa bella, ma regolarla”, ha detto l’assessore alle Attività produttive Gabriella Margiotta. Parla di “responsabilità sociale d’impresa e prevenzione” l’assessore, “attraverso una gestione corretta degli spazi pubblici e il contenimento dell’uso dell’alcol, dell’inquinamento acustico e la tutela del patrimonio pubblico rispetto agli atti di vandalismo”. “Dobbiamo essere rigorosi, non esagerati o proibitivi – ha detto l’assessore – Gli esercenti dovranno curare al massimo la loro area di pertinenza. Gli addetti al controllo non sono personale di polizia, ma persone che possono essere un occhio vigile in più su quello che accade, oltre a disincentivare comportamenti illeciti. Ci si può associare per chiamare la sicurezza a basso costo”. Con questo regolamento è obbligatoria la pulizia nel raggio di 10 metri e bisogna consentire l’utilizzo dei servizi igienici sempre.

LE NORME SUI MINIMARKET CHE VENDONO ALCOL

Le aree considerate più sensibili, dal centro storico a piazza Mazzini, passando per via Taranto, saranno quelle in cui i minimarket dovranno chiudere dalle 22 alle 6 del mattino. Per gli altri varrà il divieto di vendita di alcolici in quelle ore. Luigi Quarta Colosso ha chiarito che non c’è nessun limite al consumo di alcol nel locale e nelle sue pertinenze, compresi gli spazi esterni. Si vuol evitare però la vendita notturna dei minimarket. Alimentari, esercizi di vicinato, punti vendita e supermarket dovranno chiudere la notte nelle vie principali della movida, chi è fuori dai centri della movida non dovrà vendere alcol: le sanzioni sono durissime. “Per gli eccessi di pochi si colpiscono tutti – afferma il capogruppo Pd, Paolo Foresio – Si rischia di colpire in maniera irreversibile le attività commerciali e non ti aspetti un atteggiamento simile da chi prometteva musica sopra i banconi tutta la notte. Si danneggiano, però, alcune attività che fanno vendita e asporto senza correggere i refusi”.

LE CRITICHE E LA DIFESA DEL REGOLAMENTO

Il regolamento fa un buco nell’acqua per Foresio, “perché chi vuol bere fuori dalle regole si porta l’alcol da casa, come fanno alcuni che bevono prima di entrare in discoteca per non spendere soldi al bancone”. Per Sergio Della Giorgia, capogruppo di Lecce Città pubblica “è un atteggiamento securitario, che crea disparità tra chi si può permettere la security e chi no”. Alla minoranza non piace nemmeno la possibilità che si dà alla giunta con il regolamento di concedere deroghe a suo piacimento. “È un regolamento pieno di norme che la polizia municipale non saprà far rispettare”, affermano dai banchi della minoranza. Il capogruppo FdI, Andrea Pasquino, riporta l’aula sul tema della chiusura dei market dove si consuma alcol la notte, dalle 22 alle 6: “C’è un’estensione degli orari delle attività musicali notturni, poi un miglioramento della tempistica nella richiesta di autorizzazione, da 15 a 10 giorni. Gli eventi saranno di più e potranno durare 3 ore e non solo 2 come prima. Abbiamo ascoltato Confcommercio e abbiamo lasciato libero il consumo. La premialità prevista tra più locali adiacenti si può ottenere con lo stesso vigilante”.

Ma per il capogruppo del Pd, Paolo Foresio, la situazione è poco chiara nelle norme del regolamento perché “si rischia la chiusura alle 22 di più di un centinaio di street food, pizzerie e altre attività che vendono cibo e bevande da asporto in centro”. La sindaca Adriana Poli Bortone, poi, ha letto in chiusura un articolo datato sabato 23 luglio 2022, di Sergio Della Giorgia, oggi molto critico con le modifiche regolamentari, in cui si parlava di “movida selvaggia” e della necessità di un intervento messo in atto con un’ordinanza e non con un regolamento, come ha fatto la giunta Poli. “Un Consiglio Comunale di 12 ore terminato alle 4 del mattino per discutere di un importante regolamento di disciplina della cosidetta movida – commenta Marco De Matteis – Abbiamo discusso con impegno punto su punto per evitare che alcuni provvedimenti potessero produrre un danno incalcolabile alle attività cittadine, che sia chiaro, devono rispettare le regole ma non devono pagare per gli errori di alcuni esercemti. L’emendamento condiviso a fine serata e approvato all’ unanimità da tutti i Consiglieri mi restituisce soddisfazione per l’impegno profuso per la nostra città. Sul voto finale del regolamento ci siamo astenuti, nonostante la nostra richiesta di rinvio e approfondimento. Il testo pieno di refusi, errori, pareri tecnici contrastanti in base alla provenienza politica, è stato approvato. Da domani cambia poco per alcuni, niente per altri, solo la reale volontà di attuazione del regolamento ci farà comprendere la sua eventuale efficacia. Ma anche sulla reale volontà di attuazione abbiamo dubbi…Staremo a vedere”.

LA POLEMICA DELLA SINDACA POLI

In altre parole, la prima cittadina ha chiarito che la sua amministrazione invece di usare le ordinanze sindacali discute tutti i provvedimenti da mettere in pratica: “Siamo stati 6 ore a parlare di mancanza di partecipazione e per questo regolamento, quando voi agivate solo con le ordinanze e senza regolamento, che prevede commissioni, consultazioni di operatori e passaggio in Consiglio”, ha detto la sindaca, che ha ricordato che le zone sono quelle individuate dalla Prefettura. Poli Bortone ha chiarito che con la precedente amministrazione non si discuteva degli interventi messi in campo: “Il regolamento è perfettibile, non avremo il timore di ritornare indietro e di rivedere gli articoli di dubbia interpretazione o che non vanno bene: attraverso il monitoraggio terremo sotto controllo la situazione e interverremo eventualmente”. L’organo di monitoraggio si riunisce di norma ogni 6 mesi, secondo quanto previsto dal regolamento.